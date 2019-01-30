Песков ответил на слова Порошенко о «холодном мире» с Россией

Источник: РИА "Новости"

Президент Украины, объявляя о том, что будет баллотироваться на второй срок, сказал, что стране нужен «холодный мир» с Россией, поскольку «люди устали от войны, и на этой болезненной эмоции неутомимо играет российская пропаганда».

«Между Украиной и Россией нет никакой войны. Есть гражданская война на Украине. Есть события на Украине, которые спровоцированы властями в Киеве», — ответил на это Песков.

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По его оценке, «негативные проявления» исходят именно со стороны Украины. «Это имеются в виду и дискриминационные меры в отношении наших компаний, это посягательство на собственность наших компаний, что есть на самом деле не что иное как посягательство на собственность зарубежных инвесторов, — сказал Песков. — Есть посягательство и на наши средства массовой информации, посягательство на свободу средств массовой информации, на свободу слова, посягательство на жизнь и безопасность наших журналистов».

«Есть также целая серия продолжающихся провокаций, нагнетание напряженности на линии соприкосновения, есть последствия для социально-экономического положения для двух этих республик», — подчеркнул Песков, отметив, что именно политика Киева приводит к отторжению от Украины самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Представитель Кремля подчеркнул, что «Россия и Украина — две соседние страны, два братских народа».