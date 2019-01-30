Песков ответил на слова Порошенко о «холодном мире» с Россией
Россия не воюет с Украиной, а кризис в Донбассе спровоцирован киевскими властями, прокомментировал
Россия не воюет с Украиной, а кризис в Донбассе спровоцирован киевскими властями, прокомментировал
Президент Украины, объявляя о том, что будет баллотироваться на второй срок, сказал, что стране нужен «холодный мир» с Россией, поскольку «люди устали от войны, и на этой болезненной эмоции неутомимо играет российская пропаганда».
По его оценке, «негативные проявления» исходят именно со стороны Украины. «Это имеются в виду и дискриминационные меры в отношении наших компаний, это посягательство на собственность наших компаний, что есть на самом деле не что иное как посягательство на собственность зарубежных инвесторов, — сказал Песков. — Есть посягательство и на наши средства массовой информации, посягательство на свободу средств массовой информации, на свободу слова, посягательство на жизнь и безопасность наших журналистов».
«Есть также целая серия продолжающихся провокаций, нагнетание напряженности на линии соприкосновения, есть последствия для
Представитель Кремля подчеркнул, что «Россия и Украина — две соседние страны, два братских народа».
Порошенко накануне вновь назвал Россию «врагом», а Украину — страной, которая «защитила от российского нашествия не только себя, но и всю европейскую цивилизацию».
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