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15:40 (мск), источник: RTVi

Лидер Русского движения Латвии: мэра Риги Нила Ушакова задержали

Мэра Риги Нила Ушакова задержали, его везут в следственный изолятор. Об этом 30 января в своем фейсбуке сообщил бывший депутат рижской Думы Руслан Панкратов.

Источник: AP 2019

По словам Панкратова, Ушакова задержали сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB). Он добавил, что сейчас продолжаются обыски в рабочем кабинете мэра в рижской Думе и его особняке в городе. Официального подтверждения этому пока нет.

Один из лидеров партии «Согласие» Янис Урбанович рассказал агентству LETA, что не смог связаться с Ушаковым. Исполняющий обязанности руководителя пресс-службы Рижской думы Угис Видаускис сказал новостному сайту Delfi, что не знает, где сейчас мэр Риги.

До этого латвийское LETA сообщало, что сотрудники KNAB пришли в кабинет и дом Ушакова с обысками около полудня. По данным издания, из кабинета мэра вынесли большую папку с документами.

 Лидер Русского движения Латвии: мэра Риги Нила Ушакова задержали
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