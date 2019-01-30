Лидер Русского движения Латвии: мэра Риги Нила Ушакова задержали

Источник: AP 2019

По словам Панкратова, Ушакова задержали сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB). Он добавил, что сейчас продолжаются обыски в рабочем кабинете мэра в рижской Думе и его особняке в городе. Официального подтверждения этому пока нет.

Один из лидеров партии «Согласие» Янис Урбанович рассказал агентству LETA, что не смог связаться с Ушаковым. Исполняющий обязанности руководителя пресс-службы Рижской думы Угис Видаускис сказал новостному сайту Delfi, что не знает, где сейчас мэр Риги.