Лидер Русского движения Латвии: мэра Риги Нила Ушакова задержали
Мэра Риги Нила Ушакова задержали, его везут в следственный изолятор. Об этом 30 января в своем фейсбуке сообщил бывший депутат рижской Думы Руслан Панкратов.
Мэра Риги Нила Ушакова задержали, его везут в следственный изолятор. Об этом 30 января в своем фейсбуке сообщил бывший депутат рижской Думы Руслан Панкратов.
По словам Панкратова, Ушакова задержали сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB). Он добавил, что сейчас продолжаются обыски в рабочем кабинете мэра в рижской Думе и его особняке в городе. Официального подтверждения этому пока нет.
Один из лидеров партии «Согласие» Янис Урбанович рассказал агентству LETA, что не смог связаться с Ушаковым. Исполняющий обязанности руководителя
До этого латвийское LETA сообщало, что сотрудники KNAB пришли в кабинет и дом Ушакова с обысками около полудня. По данным издания, из кабинета мэра вынесли большую папку с документами.