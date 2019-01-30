The Bell: снятие санкций с компаний Дерипаски обошлось в $1 млн

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По словам источника The Bell, близкого к одной из сторон сделки En+ и американского Минфина, стратегия лоббистов заключалась в продвижении «плана Баркера». Лорд Грегори Баркер, председатель совета директоров En+, предлагал вывести компании из-под санкций в обмен на уменьшение в них доли Дерипаски.

За работу Mercury, по данным The Bell, получали по $108,5 тысяч в месяц, а первый платеж им перевели в мае. Сотрудничество по этому проекту продолжается до сих пор, но его планируется остановить.

Собеседник издания, близкий к «Русалу», рассказал, что лоббисты использовали три аргумента, чтобы убедить Минфин. Во-первых, снятие санкций помогло бы сохранить рабочие места в Германии, Швеции, Австралии, Италии, Нидерландах, Ирландии, Франции и на Ямайке, где работает «Русал».

Второй причиной снять санкции с En+ и «Русала» лоббисты называли то, что компании могли купить китайцы, с которыми у США началась торговая война. Кроме того, ограничения для компаний, связанных с Дерипаской, могли бы ударить по американским производителям и потребителям, что повредило бы Трампу.

Минфин США снял санкции с En+, «Русал» и «ЕвроСибЭнерго» 27 января. Ведомство отметило, что это стало возможным после того, как российский бизнесмен уменьшил свою долю в этих компаниях. При этом ограничения в отношении самого Дерипаски продолжат действовать, а его активы останутся замороженными.

О том, что снятие санкций с En+ и «Русала» продвигает Mercury, 16 января сообщил CNN. В частности, этим делом занимался сопредседатель лоббистской компании и бывший сенатор от Республиканской партии Дэвид Виттер. Телеканал отметил, что Mercury нанял лично Баркер.