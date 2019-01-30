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20:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Рыбка объяснила «компромат» на Трампа

Белоруска Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) рассказала, что заявления об имеющихся у нее доказательствах связи президента США Дональда Трампа с Россией спасли ей жизнь. Об этом она сообщила в интервью CNN.

Источник: РИА "Новости"

По ее словам, история была необходима, чтобы привлечь внимание журналистов. Рыбка отметила, что не сожалеет об этой задумке. «Я считаю, это спасло мне жизнь. Если бы журналисты не пришли, и эта история не попала бы в газеты, возможно, я бы уже была мертва», — пояснила она.

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В интервью Рыбка также рассказала, что российские спецслужбы запретили ей высказываться на определенные темы, в том числе касающиеся бизнесмена Олега Дерипаски.

23 января Вашукевич, подозреваемая в России в вовлечении в занятие проституцией, не пришла на собственную пресс-конференцию. В тот же день сообщалось, что следователи установили детали того, как она и Александр Кириллов (Алекс Лесли) вовлекали потерпевших в занятие проституцией.

Рыбка и Лесли были задержаны 17 января в аэропорту Шереметьево. Туда они прибыли после депортации из Таиланда, где им дали условный срок по делу об организации секс-тренинга.

Именно в Таиланде в феврале 2018-го Рыбка обратилась к американским журналистам с предложением рассказать о связях Трампа и его окружения с Россией, о которых она якобы «знает очень много». В частности, она заявляла, что была свидетелем трех встреч американцев с Дерипаской.

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