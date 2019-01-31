Трамп поздравил Гуаидо с «президентством»
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поговорил с самопровозглашенным президентом Венесуэлы Хуаном Гуаидо по телефону, сообщил Белый дом.
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поговорил с самопровозглашенным президентом Венесуэлы Хуаном Гуаидо по телефону, сообщил Белый дом.
«Он поздравил его с историческим вступлением в должность президента», — говорится в заявлении.
В свою очередь, лидер оппозиции прокомментировал разговор в Twitter.
Я высоко ценю звонок президента США Дональда Трампа, который вновь заявил о своей полной поддержке нашей работы по достижению демократии.
Стороны согласились поддерживать регулярные контакты.
В Венесуэле с 21 января проходят массовые протесты против действующего президента Мадуро. Спикер парламента Хуан Гуаидо объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства.
Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы и заявила о готовности быть посредником между властями и оппозицией.
США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо.
Так, Великобритания, Германия, Франция и Испания заявили о намерении признать его временным президентом страны, если в Венесуэле в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы.
Помимо Вашингтона, самопровозглашенный статус Гуаидо признали в Бразилии, Канаде, Аргентине, Перу, Грузии, Албания и ряде других стран.
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что события в Венесуэле не скажутся на российской экономике.
«В контексте того, какой эффект это окажет на рост России — близкий к нулю», — заявил он.
В свою очередь, замдиректора группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков считает, что из российских компаний события в Венесуэле затронут «Роснефть». Ранее российская компания инвестировала в венесуэльскую экономику.
В августе 2018 года на Мадуро совершили покушение во время парада. Он обвинил в атаке оппозицию, а также американские и колумбийские власти. Так, по его мнению, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подготовил план по его свержению и убийству.
С конца января в Каракасе проходят массовые протесты против действующего президента — по данным главы организации «Уголовный форум» Альфредо Ромеро, в ходе акций арестовали около 370 человек.
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