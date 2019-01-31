Трамп поздравил Гуаидо с «президентством»

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«Он поздравил его с историческим вступлением в должность президента», — говорится в заявлении.

В свою очередь, лидер оппозиции прокомментировал разговор в Twitter.

Я высоко ценю звонок президента США Дональда Трампа, который вновь заявил о своей полной поддержке нашей работы по достижению демократии.

Стороны согласились поддерживать регулярные контакты.

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Попытка госпереворота

В Венесуэле с 21 января проходят массовые протесты против действующего президента Мадуро. Спикер парламента Хуан Гуаидо объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства.

Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы и заявила о готовности быть посредником между властями и оппозицией.

США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо.

Так, Великобритания, Германия, Франция и Испания заявили о намерении признать его временным президентом страны, если в Венесуэле в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы.

Помимо Вашингтона, самопровозглашенный статус Гуаидо признали в Бразилии, Канаде, Аргентине, Перу, Грузии, Албания и ряде других стран.

Ранее Трамп порекомендовал американцам «до дальнейших уведомлений» воздержаться от поездок в Венесуэлу из-за готовящихся массовых протестов.

Последствия для России

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что события в Венесуэле не скажутся на российской экономике.

«В контексте того, какой эффект это окажет на рост России — близкий к нулю», — заявил он.

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В свою очередь, замдиректора группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков считает, что из российских компаний события в Венесуэле затронут «Роснефть». Ранее российская компания инвестировала в венесуэльскую экономику.

Предыстория политического конфликта

В августе 2018 года на Мадуро совершили покушение во время парада. Он обвинил в атаке оппозицию, а также американские и колумбийские власти. Так, по его мнению, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подготовил план по его свержению и убийству.

С конца января в Каракасе проходят массовые протесты против действующего президента — по данным главы организации «Уголовный форум» Альфредо Ромеро, в ходе акций арестовали около 370 человек.

Российский посол в Венесуэле Владимир Заемский назвал социально-экономические проблемы и внешнее вмешательство основными причинами волнений.

Справка В Венесуэле началась революция Лидер оппозиции объявил себя президентом. На улицах бои, есть жертвы. Подробнее