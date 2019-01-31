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02:11 (мск), источник: Интерфакс

Уругвай и Мексика проведут международную конференцию по Венесуэле

Москва. 30 января. INTERFAX.RU — Власти Уругвая и Мексики решили провести 7 февраля международную конференцию, цель которой — постараться найти пути решения кризиса в Венесуэле, объявили в среду в уругвайском МИД.

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«Власти Уругвая и Мексики, занимающие нейтральную позицию в том, что касается Венесуэлы, решили организовать международную конференцию, в которой примут участие представители стран и международных организаций, которые придерживаются аналогичной позиции», — отмечается в документе.

Конференция состоится в Монтевидео (Уругвай). В заявлении говорится, что «ожидается участие более десяти стран и международных организаций».

«Цель конференции — заложить основы для выработки нового механизма для диалога, в котором были бы представлены все венесуэльские политические силы, и содействовать возвращению стабильности и мира в Венесуэлу», — подчеркивают в МИД Уругвая.

Ранее в Мехико и Монтевидео выражали готовность выступить в качестве посредников по урегулированию венесуэльского кризиса.

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