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07:38 (мск), источник: ТАСС

Хуан Гуайдо сообщил о тайных встречах оппозиционеров с военными в Венесуэле

НЬЮ-ЙОРК, 31 января. /ТАСС/ — По словам лидера венесуэльской оппозиции, «передача власти потребует поддержки со стороны ключевых воинских контингентов».

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13
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13
фотографий

Представители венесуэльской оппозиции проводили тайные встречи с военными и сотрудниками служб безопасности в республике. Об этом сообщил лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо в статье, опубликованной в среду на сайте газеты The New York Times.

Передача власти потребует поддержки со стороны ключевых воинских контингентов. Мы провели тайные встречи с военнослужащими и сотрудниками служб безопасности. Мы предложили амнистию всем, кто не был признан виновным в преступлениях против человечности.
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Гуайдо подчеркнул, что «для смены власти прекращение поддержки [действующего президента Николаса] Мадуро со стороны военных играет ключевую роль». По утверждению лидера оппозиции, «большинство тех, кто несет службу, соглашается, что тяготы, с которыми недавно столкнулась страна, неоправданны».

«Уже свыше 50 государств признали меня исполняющим обязанности президента или Национальное собрание легитимной властью в Венесуэле», — заверил Гуайдо. Он отметил, что обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и ряду других международных организаций с просьбой предоставить поддержку в «смягчении последствий гуманитарного кризиса».

«Я начал процесс назначения послов, поиска и возвращения национальных активов, заблокированных за границей», — сообщил лидер оппозиции.

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