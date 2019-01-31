Хуан Гуайдо сообщил о тайных встречах оппозиционеров с военными в Венесуэле

13 фотографий 13 фотографий 13 фотографий

Представители венесуэльской оппозиции проводили тайные встречи с военными и сотрудниками служб безопасности в республике. Об этом сообщил лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо в статье, опубликованной в среду на сайте газеты The New York Times.

Передача власти потребует поддержки со стороны ключевых воинских контингентов. Мы провели тайные встречи с военнослужащими и сотрудниками служб безопасности. Мы предложили амнистию всем, кто не был признан виновным в преступлениях против человечности.

Читайте также Трамп поздравил Гуаидо с «президентством»

Гуайдо подчеркнул, что «для смены власти прекращение поддержки [действующего президента Николаса] Мадуро со стороны военных играет ключевую роль». По утверждению лидера оппозиции, «большинство тех, кто несет службу, соглашается, что тяготы, с которыми недавно столкнулась страна, неоправданны».

«Уже свыше 50 государств признали меня исполняющим обязанности президента или Национальное собрание легитимной властью в Венесуэле», — заверил Гуайдо. Он отметил, что обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и ряду других международных организаций с просьбой предоставить поддержку в «смягчении последствий гуманитарного кризиса».

«Я начал процесс назначения послов, поиска и возвращения национальных активов, заблокированных за границей», — сообщил лидер оппозиции.