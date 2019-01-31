Венесуэльских военных перетягивают на оппозиционную сторону

12 фотографий 12 фотографий 12 фотографий

Самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо тайно встречался с представителями армии страны и сотрудниками спецслужб и уговаривал их перейти на свою сторону. Как рассказал оппозиционный политик в колонке для The New York Times (NYT), его собеседники признали ситуацию в стране крайне тяжелой. Пока же армия остается верна президенту Николасу Мадуро, господин Гуайдо ищет другие рычаги давления на власти. Сегодня он планирует попросить ЕС «защитить активы» Венесуэлы по примеру США, которые после подобной просьбы передали часть этих активов самому оппозиционеру.

Последний оплот властей

В среду тысячи жителей Венесуэлы вышли на улицы страны, чтобы поддержать самопровозглашенного президента страны Хуана Гуайдо и призвать армию перейти на его сторону.

«У нас были тайные встречи с военнослужащими и сотрудниками сил безопасности. Мы пообещали амнистию всем тем из них, кто не виновен в преступлениях против человечности», — в тот же вечер рассказал самопровозглашенный лидер в колонке для NYT.

Политик пояснил, что «прекращение поддержки Николаса Мадуро (президента Венесуэлы.— “Ъ”) военными имеет решающее значение для смены правительства», после чего признался, что большинство его собеседников «были согласны, что муки, которые в последнее время переживает страна, стали нестерпимыми».

Новость Случайный президент

Напомним, 23 января Хуан Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента. Его поддержали США и ряд других стран. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что не покинет свой пост до истечения положенного ему срока в 2025 году.

В интервью испанской газете El Pais, вышедшей 31 января, Хуан Гуайдо также назвал «поддержку немногочисленного военного руководства» главной причиной, но Николас Мадуро и его сторонники до сих пор находятся у власти.

США, которые поддержали Хуана Гуайдо, признав его президентом, также обращаются с призывами к военным. «Поскольку сегодня венесуэльцы требуют демократии, мы призываем армию и спецслужбы защитить всех венесуэльцев, равно как и граждан США и других иностранцев», — написал в своем Twitter американский госсекретарь Майк Помпео.

В России колонку Хуана Гуайдо и акции протеста назвали «очередным свидетельством нежелания оппозиции вступить в диалог, несмотря на готовность к этому официальных властей».

«Вместо этого опять с трибуны американских СМИ New York Times звучат призывы нынешнего венесуэльского оппозиционного лидера к свержению законного правительства. Он открыто подстрекает вооруженные силы Венесуэлы к военному перевороту», — возмутилась сегодня в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Сам Хуан Гуайдо объяснил свое нежелание идти на переговоры с правительством в той же колонке для NYT. Призывы Николаса Мадуро к диалогу он назвал лукавством, к которому прибегают, «когда репрессивная тактика не срабатывает».

В интервью El Pais он при этом отметил, что риска начала гражданской войны нет, поскольку его «поддерживает 90% населения страны». Мария Захарова, в свою очередь, предупредила, что «угроза масштабного вооруженного конфликта» и вторжения США в страну не миновала.

Хозяин венесуэльских активов

Пока военные сохраняют верность президенту, Хуан Гуайдо ищет другие рычаги давления на Николаса Мадуро и его приближенных. В интервью El Pais он подтвердил, что просил у США «защитить активы» Венесуэлы, за чем последовала их частичная передача оппозиционному политику, и пообещал в ближайшее обратиться с такой же просьбой к ЕС.

«Когда в этот четверг Европейский парламент примет решение (о признании президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо.— “Ъ”), мы официально обратимся к Европе не только защитить активы Венесуэлы, но и поддержать нас гуманитарной помощью и ресурсами для наших проектов», — рассказал политик в интервью испанской газете El Pais.

Речь идет о резолюции, которую сегодня рассмотрит Европарламент. В ней евродепутаты должны призвать страны—члены ЕС и главу европейской дипломатии Федерику Могерини признать Хуана Гуайдо лидером страны до тех пор, пока в ней не пройдут «свободные и прозрачные» президентские выборы. По данным агентства EFE, большинство парламентариев готовы поддержать этот документ. Поддержку оппозиционному политику также уже выразил председатель Европарламента Антонио Таяни, рассказал сам Хуан Гуайдо в Twitter.

Венесуэла станет и главной темой для обсуждения на неформальной встрече глав МИДов стран—членов ЕС, которая начинается сегодня в Бухаресте.

Если после этого Брюссель откликнется на просьбу «защитить активы», власти Венесуэлы подвергнутся еще большему финансовому давлению. Напомним, в понедельник администрация президента США Дональда Трампа ввела масштабные санкции в отношении национальной нефтекомпании PDVSA, запретив перечисление на ее счета средств из США. Также заблокированы счета трех крупных НПЗ PDVSA в США, принадлежащих Citgo, которая контролируется Венесуэлой. Структура не сможет переводить материнской компании деньги за переработанную нефть, в то же время Citgo сможет продолжить переработку венесуэльской нефти.

Во вторник контроль над частью активов Венесуэлы, хранящихся в США, передали Хуану Гуайдо. По словам госсекретаря Майка Помпео, такие шаги «позволят сохранить основу национального достояния Венесуэлы для народа и демократически избранного правительства».

Новость Оппозиция обвинила Мадуро в попытке вывезти 20 т золота в Россию

Вчера вечером советник президента по национальной безопасности Джон Болтон рассказал, что провел «очень продуктивную встречу» с руководством Citgo и что США «продолжают работу, чтобы убедиться, что экономические выгоды от ресурсов Венесуэлы не разворовываются Мадуро и его приспешниками».

Если в случае с заморозкой венесуэльских счетов в США и частичной передачей других счетов Хуану Гуайдо речь шла о государственных активах, то о каких активах речь идет в случае с ЕС, не уточняется.

В ЕС уже заморожены активы 18 частных лиц, которые, по версии стран ЕС, ответственны за нарушения прав человека, подрыв демократии и верховенства права в Венесуэле. Заморозка их счетов — лишь часть наложенных на них санкций. Им также запрещен въезд в ЕС.

Екатерина Мареева