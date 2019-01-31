Захарова отказалась принять в подарок болгарский сыр

Болгарский журналист во время брифинга в МИД России напомнил о словах украинского журналиста Романа Цимбалюка, который недавно заявил, что в России нет вкусного сыра и «пожрать, извините, нечего». Захарова ранее уже отреагировала на это заявление о «голоде» в России на своей странице в Facebook и отметила, что «киевская пропаганда набирает обороты».