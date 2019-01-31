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13:58 (мск), источник: РИА Новости

Захарова отказалась принять в подарок болгарский сыр

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отказалась принять в подарок от болгарского журналиста привезенный им сыр, заявив, что у нее есть отечественный.

Источник: РИА Новости

Болгарский журналист во время брифинга в МИД России напомнил о словах украинского журналиста Романа Цимбалюка, который недавно заявил, что в России нет вкусного сыра и «пожрать, извините, нечего». Захарова ранее уже отреагировала на это заявление о «голоде» в России на своей странице в Facebook и отметила, что «киевская пропаганда набирает обороты».

Журналист из Болгарии попытался подарить привезенный с родины сыр, пошутив, что преподносит подарок, чтобы в Москве «не голодали».

«Нет, спасибо, у меня есть отечественный», — ответила отказом Захарова.

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