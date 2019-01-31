Захарова отказалась принять в подарок болгарский сыр
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отказалась принять в подарок от болгарского журналиста привезенный им сыр, заявив, что у нее есть отечественный.
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отказалась принять в подарок от болгарского журналиста привезенный им сыр, заявив, что у нее есть отечественный.
Болгарский журналист во время брифинга в МИД России напомнил о словах украинского журналиста Романа Цимбалюка, который недавно заявил, что в России нет вкусного сыра и «пожрать, извините, нечего». Захарова ранее уже отреагировала на это заявление о «голоде» в России на своей странице в Facebook и отметила, что «киевская пропаганда набирает обороты».
Журналист из Болгарии попытался подарить привезенный с родины сыр, пошутив, что преподносит подарок, чтобы в Москве «не голодали».
«Нет, спасибо, у меня есть отечественный», — ответила отказом Захарова.