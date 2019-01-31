Власти РФ опровергли слухи об отправке военных в Венесуэлу
Москва. 31 января. INTERFAX.RU — Российских военных нет в Венесуэле, заявил
Москва. 31 января. INTERFAX.RU — Российских военных нет в Венесуэле, заявил
«Нет», — сказал
Борисов добавил, что «Россия продолжает следить за развитием ситуации в этой стране».
Ранее посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса заявлял, что информация о самолете, направившимся из России в Венесуэлу с военным составом на борту, является провокацией.
«Что идет военный состав из России, тоже сказали такое, в Венесуэлу. Так что все это провокации — провокации, чтобы перепутать мнения людей во всем мире», — сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва», отвечая на вопрос о том, действительно ли из России в Венесуэлу вылетел самолет.
Он отметил, что самолета не было. «Нет. Совсем нет», — сказал посол.
«Мы сейчас должны быть готовы к тому, что сейчас очень многие такие новости идут, потому что хотят
21 января в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил с поста председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Хуана Гуайдо. В ответ он призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.
Спустя несколько дней в Венесуэле прошли массовые антиправительственные акции протеста. 23 января Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны.
Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы.
Москва выразила поддержку законным властям Венесуэлы, президент Владимир Путин подчеркнул, что «деструктивное внешнее вмешательство грубо попирает основополагающие нормы международного права».