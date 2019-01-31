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14:49 (мск), источник: Коммерсантъ

ЕСПЧ присудил гражданам Грузии €10 млн по делу о депортации из России

Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) присудила € 10 млн в качестве компенсации морального вреда 1500 гражданам Грузии по первому делу Грузии против России об их массовой депортации из РФ в 2006 году.

Источник: Reuters

Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) присудила €10 млн в качестве компенсации морального вреда 1,5 тыс. граждан Грузии по первому делу Грузии против России об их массовой депортации из РФ в 2006 году. Теперь Москва должна выплатить эти деньги Тбилиси. Присужденная по этому делу сумма в соответствии с курсом ЦБ на 31 января на 150 млн руб. превышает объем средств (600 млн руб.), ежегодно выделяемый в бюджете РФ на выплаты по решениям ЕСПЧ.

ЕСПЧ указал, что выплата должна была быть распределена: по €2 тыс. тем, кто стал жертвами только нарушения статьи 4 Протокола № 4 (коллективная депортация), и по €10—15 тыс. тем, кто также стал жертвой нарушения статьи 5 § $3 (незаконное лишение свободы) и статьи 3 (бесчеловечное и унижающее достоинство условия содержания под стражей) Европейской конвенции.

Уполномоченный РФ при ЕСПЧ Михаил Гальперин заявил «Ъ», что в Минюсте считают «ключевыми моментами» в решении «снижение суммы более чем в семь раз» от заявленной Грузией, «фиксацию судом по требованию российской стороны исчерпывающего перечня получателей компенсации» и «снижение их числа в результате тщательного анализа с почти 5 тыс. первоначально заявленных до 1,5 тыс. лиц».

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