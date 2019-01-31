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15:12 (мск), источник: РИА Новости

Европарламент признал Гуайдо легитимным главой Венесуэлы

БРЮССЕЛЬ, 31 янв — РИА Новости. Европарламент признал спикера парламента Венесуэлы Хуана Гуайдо «легитимным временным президентом» страны.

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Соответствующую резолюцию одобрили 439 голосами «за», при 104 против и 88 воздержавшихся.

«Европарламент стал первым европейским институтом, сделавшим это», — заявил спикер Антонио Таяни.

Европарламент призвал дипломатическую службу ЕС и страны-участницы организации принять аналогичное решение.

Политический кризис в Венесуэле

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Массовые акции начались в Венесуэле 21 января. По данным неправительственных организаций, за время выступлений арестовали 791 человека, погибли 29 человек.

На волне протестов спикер оппозиционного парламента страны Хуан Гуйидо при поддержке США объявил себя временным главой государства.

Законный президент Николас Мадуро назвал Гуайдо «марионеткой Вашингтона». В Москве разделяют его позицию.

Великобритания, Германия, Франция и Испания 26 января заявили, что признают Гуайдо временным президентом страны, если в Венесуэле в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы.
Сейчас, помимо США, статус Гуайдо в качестве временного главы государства признали Бразилия, Канада, Аргентина, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу, Грузия, Албания и ряд других стран.

Справка
В Венесуэле началась революция

Лидер оппозиции объявил себя президентом. На улицах бои, есть жертвы.

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