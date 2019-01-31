Глава Забайкалья назвал решение мэра Читы уйти в отставку правильным

Михалев, руководивший городом с 2000 года, 24 января объявил об отставке с 1 февраля. С этого момента обязанности главы города исполняет первый заместитель Михалева Андрей Ядрищенский. В четверг депутаты единогласно приняли отставку Михалева. Он больше не является главой города, но остается работать депутатом гордумы.
«Анатолий Дмитриевич принял правильное решение, полезное для развития города», — цитирует Осипова его пресс-служба.
Ранее Осипов поручил главе администрации Читы Олегу Кузнецову совместно с министерством территориального развития подготовить план по приведению города в порядок и создать условия для устойчивого жизнеобеспечения столицы региона.