Спецпрокурор США Мюллер отказался раскрыть улики по делу компании Пригожина
Мюллер заявил позицию по ходатайству российской группы компаний «Конкорд» о раскрытии материалов обвинения о сговоре против США и мошенничестве.
Мюллер заявил позицию по ходатайству российской группы компаний «Конкорд» о раскрытии материалов обвинения о сговоре против США и мошенничестве.
Роберт Мюллер предъявил обвинения 13 россиянам и трем российским компаниям в феврале прошлого года. В деле фигурировали принадлежащие Евгению Пригожину Concord Management and Consulting и Concord Catering, Агентство интернет исследований, известное как «Фабрика троллей в Санкт-Петербурге» и связанное с Пригожиным по неподтвержденным данным целого ряда СМИ. Минюст США обвинил фирмы в сговоре против Вашингтона и проведении кампании по дезинформации в социальных сетях.
В течение прошлого года представители компаний Пригожина пыталась истребовать у Минюста США доказательства в рамках процедуры обязательного предоставления документов суду. Мюллер сопротивлялся: адвокатам двух «Конкордов» и других ответчиков передали лишь часть имеющихся у спецпрокурора документов, остальное прокуроры посчитали чувствительной информацией.
В декабре в окружной суд Колумбии поступило ходатайство о раскрытии всех документов, затрагивающих должностных лиц и сотрудников группы «Конкорд» для подготовки к судебному разбирательству по их делу.
Накануне Мюллер заявил позицию обвинения по ходатайству: секретные документы не давать, потому что «Конкорды» передадут их третьим лицам с целью дискредитации обвинения. В качестве аргумента спецпрокурор называет историю 2018 года: в анонимном Twitter «Hacking Redstone» появился архив документов «со всеми файлами Роберта Мюллера по Агентству интернет исследований и сговору с Россией».
Минюст США подчеркивает, что архив почти полностью состоял из двух типов документов: файлов, переданных «Конкордам» в рамках процедуры предоставления данных суду, и сторонних документов, не имеющих отношения к делу. По версии Мюллера, публикация намеренно была сформирована таким образом, чтобы создать впечатление, что у команды спецпрокурора не имеется существенных улик против структур Пригожина и «Фабрики троллей».
В экспертном и журналистском Twitter информацию комментируют сдержанно, особого интереса к промежуточному этапу дела «Конкордов» нет, хотя любопытные посты встречаются. Предполагаемую многоходовку «Фабрики троллей» комментирует член Группы анализа угроз компании Google Шейн Хантли:
«Так, я правильно понимаю? Мюллер предъявил обвинения “Конкорду”, их адвокаты получили документы через процесс предоставления, а после этого архив отредактировали и использовали в дезинформационной операции? Вот это продвинутый троллинг».
Компании Concord Management and Consulting, Concord Catering и Агентство интернет исследований новую информацию не комментировали. Сам Евгений Пригожин отрицал свою причастность к деятельности так называемой «Фабрики троллей».
17 мая 2017 года спецпрокурором по делу о вмешательстве России в президентские выборы США был назначен Роберт Мюллер.
Роберт Свэн Мюллер III — выпускник Принстона, ветеран Вьетнама. Работал на высоких должностях в Минюсте США, был федеральным прокурором Сан-Франциско, с 2001 по 2013 год возглавлял ФБР.
Пол Манафорт, сотрудник, руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа (с марта по август 2016 года). В октябре 2017 и феврале 2018 года обвинен в преступном сговоре, несоблюдении американского закона об иностранных агентах, даче ложных показаний, сокрытии информации о счетах в иностранных банках, финансовых преступлениях (всего 37 оснований).
Все обвинения связаны с его работой в качестве политтехнолога на экс-президента Украины Виктора Януковича и «Партию регионов». Свою вину ни по одному из пунктов обвинения не признал, с октября 2017 года находится под домашним арестом.
Рик Гейтс, давний деловой партнер Пола Манафорта, сотрудник предвыборного штаба президента Трампа в 2016 году. Был обвинен в тех же преступлениях, что и Пол Манафорт, и помещен под домашний арест.
23 февраля 2018 года признал свою вину в даче ложных показаний и сговоре против США, согласился на сделку со следствием. В обмен следствие сняло с него ряд других обвинений (банковские махинации, уклонение от уплаты налогов).
Джордж Пападопулос, советник избирательной кампании Дональда Трампа по внешнеполитическим вопросам. Арестован в июле 2017 года, признал свою вину в даче ложных показаний ФБР о контактах с россиянами и согласился сотрудничать.
Согласно документам следствия, он пытался организовать встречу с российскими властями через неназванного лондонского профессора и женщину, которую считал родственницей президента Владимира Путина. Также рассказал австралийскому дипломату, что у русских есть «грязь» на Хиллари Клинтон в форме «тысяч электронных писем». По данным СМИ, эти данные послужили поводом для начала расследования против Дональда Трампа.
Майкл Флинн, советник президента Трампа по национальной безопасности (январь – февраль 2017 года). Покинул пост, когда СМИ уличили его в дезинформации относительно разговоров с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком.
Как выяснилось, в декабре 2016 года, еще до вступления Дональда Трампа в должность, советник через российского посла просил Кремль не принимать ответных мер против санкций, введенных напоследок администрацией Барака Обамы. В декабре 2017 года после официального обвинения в даче ложных показаний признал вину и пошел на сделку со следствием.
Алекс ван дер Цваан, лондонский адвокат, зять совладельца «Альфа-Групп» Германа Хана. В феврале 2018 года признал себя виновным в даче ложных показаний комиссии Мюллера о своих связях с Риком Гейтсом, а также удалении электронной переписки, которая интересовала следствие.
Обвинение связано с его работой на Министерство юстиции Украины во времена президентства Януковича. В апреле 2018 года приговорен к 30 суткам тюремного заключения и штрафу в $20 тыс.
Ричард Пинедо, владелец онлайн сервиса Auction Essistance, продающего номера банковских счетов, зарегистрированных с помощью кражи личности. Признал вину и согласился сотрудничать со следствием.
Как выяснилось, среди его клиентов оказались россияне, обвиненные во вмешательстве в американские выборы.
Константин Килимник, бывший заместитель директора российского филиала Международного республиканского института, бизнес-партнер Пола Манафорта.
8 июня 2018 года Килимнику было предъявлено обвинение в препятствовании правосудию и сговоре. Спецпрокурор Мюллер утверждает, что совместно с Манафортом он пытался оказать влияние на свидетелей по «российскому делу».
13 россиян и 3 российские компании в феврале 2018 года обвинены в сговоре против США с целью вмешательства в американские выборы. В список обвиняемых вошел бизнесмен и ресторатор Евгений Пригожин (на фото) и 12 сотрудников «Агентства интернет-исследований», финансируемого его компаниями Concord Management и Concord Catering.
По версии команды спецпрокурора Мюллера, сотрудники агентства вели работу в соцсетях, создавая фальшивые аккаунты граждан США, покупая политическую рекламу, организуя митинги.
12 предполагаемых сотрудников Главного управления Генштаба ВС России (ГРУ) в июле 2018 года обвинены в сговоре с целью вмешательства в выборы. По версии следствия, они стояли за кибератаками на ресурсы Демократической партии и распространением полученной информации.
В обвинении фигурируют имена предполагаемых хакеров, их должности в конкретных частях российской военной разведки, псевдонимы и другие подробности операции.