Спецпрокурор США Мюллер отказался раскрыть улики по делу компании Пригожина

Роберт Мюллер предъявил обвинения 13 россиянам и трем российским компаниям в феврале прошлого года. В деле фигурировали принадлежащие Евгению Пригожину Concord Management and Consulting и Concord Catering, Агентство интернет исследований, известное как «Фабрика троллей в Санкт-Петербурге» и связанное с Пригожиным по неподтвержденным данным целого ряда СМИ. Минюст США обвинил фирмы в сговоре против Вашингтона и проведении кампании по дезинформации в социальных сетях.

В течение прошлого года представители компаний Пригожина пыталась истребовать у Минюста США доказательства в рамках процедуры обязательного предоставления документов суду. Мюллер сопротивлялся: адвокатам двух «Конкордов» и других ответчиков передали лишь часть имеющихся у спецпрокурора документов, остальное прокуроры посчитали чувствительной информацией.

В декабре в окружной суд Колумбии поступило ходатайство о раскрытии всех документов, затрагивающих должностных лиц и сотрудников группы «Конкорд» для подготовки к судебному разбирательству по их делу.

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Накануне Мюллер заявил позицию обвинения по ходатайству: секретные документы не давать, потому что «Конкорды» передадут их третьим лицам с целью дискредитации обвинения. В качестве аргумента спецпрокурор называет историю 2018 года: в анонимном Twitter «Hacking Redstone» появился архив документов «со всеми файлами Роберта Мюллера по Агентству интернет исследований и сговору с Россией».

Минюст США подчеркивает, что архив почти полностью состоял из двух типов документов: файлов, переданных «Конкордам» в рамках процедуры предоставления данных суду, и сторонних документов, не имеющих отношения к делу. По версии Мюллера, публикация намеренно была сформирована таким образом, чтобы создать впечатление, что у команды спецпрокурора не имеется существенных улик против структур Пригожина и «Фабрики троллей».

В экспертном и журналистском Twitter информацию комментируют сдержанно, особого интереса к промежуточному этапу дела «Конкордов» нет, хотя любопытные посты встречаются. Предполагаемую многоходовку «Фабрики троллей» комментирует член Группы анализа угроз компании Google Шейн Хантли:

«Так, я правильно понимаю? Мюллер предъявил обвинения “Конкорду”, их адвокаты получили документы через процесс предоставления, а после этого архив отредактировали и использовали в дезинформационной операции? Вот это продвинутый троллинг».

Компании Concord Management and Consulting, Concord Catering и Агентство интернет исследований новую информацию не комментировали. Сам Евгений Пригожин отрицал свою причастность к деятельности так называемой «Фабрики троллей».