Канада заявила о 14 пострадавших от «акустических атак» на Кубе

Симптомы сотрудника посольства, который заболел в конце декабря 2018 года, похожи на те, которые были у других. Весной 2018 года Канада сообщала о 10 сотрудниках, у которых наблюдались тошнота, головокружение и трудности с концентрацией. К ноябрю 2018 года число пострадавших выросло до 13 человек.
В пресс-релизе отмечается, что несмотря на сокращение штата посольство Канады на Кубе продолжит работать в обычном режиме. Также уточняется, что нет никаких данных, что опасность угрожает канадским туристам, которые захотят посетить островное государство.
Правительство Кубы раскритиковало Канаду за сокращение дипломатической миссии. Посол Кубы в Канаде Джозефина Видаль заявила, что подобные действия никак не помогут в выяснении источников акустических атак.
Сообщения об американских, а затем и канадских дипломатах, которые стали жертвами акустических атак начали появляться с лета 2017 года. Летом 2018 года появилась информация, что нечто похожее происходит с американскими дипломатами и в Китае. За это время источник атак так и не нашли, хотя высказывались версии, что это может быть сверхвысокочастотное оружие или трели тропических сверчков.