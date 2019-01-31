Канада заявила о 14 пострадавших от «акустических атак» на Кубе

Источник: AP 2019

Симптомы сотрудника посольства, который заболел в конце декабря 2018 года, похожи на те, которые были у других. Весной 2018 года Канада сообщала о 10 сотрудниках, у которых наблюдались тошнота, головокружение и трудности с концентрацией. К ноябрю 2018 года число пострадавших выросло до 13 человек.

В пресс-релизе отмечается, что несмотря на сокращение штата посольство Канады на Кубе продолжит работать в обычном режиме. Также уточняется, что нет никаких данных, что опасность угрожает канадским туристам, которые захотят посетить островное государство.

Правительство Кубы раскритиковало Канаду за сокращение дипломатической миссии. Посол Кубы в Канаде Джозефина Видаль заявила, что подобные действия никак не помогут в выяснении источников акустических атак.