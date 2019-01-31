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16:18 (мск), источник: RTVi

Канада заявила о 14 пострадавших от акустических атак на Кубе

Канадские власти решили в два раза сократить дипломатическое присутствие на Кубе после того, как 14 сотрудников посольства пострадали от акустических атак неизвестного происхождения. Об этом 30 января сообщается на сайте правительства Канады.

Источник: AP 2019

Симптомы сотрудника посольства, который заболел в конце декабря 2018 года, похожи на те, которые были у других. Весной 2018 года Канада сообщала о 10 сотрудниках, у которых наблюдались тошнота, головокружение и трудности с концентрацией. К ноябрю 2018 года число пострадавших выросло до 13 человек.

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В пресс-релизе отмечается, что несмотря на сокращение штата посольство Канады на Кубе продолжит работать в обычном режиме. Также уточняется, что нет никаких данных, что опасность угрожает канадским туристам, которые захотят посетить островное государство.

Правительство Кубы раскритиковало Канаду за сокращение дипломатической миссии. Посол Кубы в Канаде Джозефина Видаль заявила, что подобные действия никак не помогут в выяснении источников акустических атак.

Сообщения об американских, а затем и канадских дипломатах, которые стали жертвами акустических атак начали появляться с лета 2017 года. Летом 2018 года появилась информация, что нечто похожее происходит с американскими дипломатами и в Китае. За это время источник атак так и не нашли, хотя высказывались версии, что это может быть сверхвысокочастотное оружие или трели тропических сверчков.

Следите за развитием темы Акустические атаки на Кубе
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