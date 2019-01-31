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19:08 (мск), источник: Коммерсантъ

Дональд Трамп послал «наивные» американские спецслужбы в школу

И в ответ узнал о своем «интеллектуальном банкротстве».

Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп назвал американские спецслужбы наивными в оценке глобальных угроз для США. По мнению господина Трампа, спецслужбы не доучились в школе, поэтому им следует туда вернуться. Несколько видных американских конгрессменов от обеих партий, а также бывший глава ЦРУ на это заметили, что у президента есть «опасная привычка дискредитировать спецслужбы во имя своей альтернативной реальности».

Поводом для нового конфликта между президентом США и спецслужбами стал опубликованный во вторник ежегодный доклад о глобальных угрозах для США, подготовленный управлением директора Национальной разведки (DNI) и разведывательным сообществом США. Как оказалось, практически все основные выводы этого доклада полностью противоречат почти всем заявлениям президента по внешней политике и ряду других проблем.

Как следует из доклада о глобальных угрозах, у террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в РФ) остаются еще тысячи боевиков на территории Сирии и Ирака. А Дональд Трамп еще в середине декабря заявил, что ИГ повержена и поэтому США начинают вывод своих войск из Сирии.

Вывод войск США из Сирии
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Далее в докладе утверждается, что Северная Корея «вряд ли откажется от всех своих (ядерных.— “Ъ”) запасов, систем доставки и производственного потенциала». А Дональд Трамп после июньской встречи с Ким Чен Ыном заявил о том, что они договорились о денуклеаризации КНДР, скрепив договоренность рукопожатием.

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В отношении Ирана авторы доклада отмечают, что он «в настоящее время не занимается разработками в области ядерного оружия, необходимыми для производства такового», и благодаря тому что Иран соблюдал условия ядерного соглашения с США, заключенного при Бараке Обаме, «срок, необходимый Ирану для производства достаточного количества ядерного топлива для ядерного оружия, теперь увеличился — примерно на один год». А Дональд Трамп в мае прошлого года вывел США из ядерной сделки с Ираном и ввел против него новые санкции, обвинив его в обогащении урана и разработке ядерного оружия.

Доклад DNI также указывает на потенциальную угрозу для президентских выборов в США 2020 года со стороны России, которая может вмешаться в них через соцсети, используя «социальные и расовые проблемы, подрывая доверие к властям и критикуя политиков, настроенных антироссийски». Но президент Трамп ни разу лично не поддержал обвинения во вмешательстве в президентские выборы 2016 года, которые спецслужбы США предъявляют России.

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Разошлись во мнениях президент США и американские спецслужбы даже в вопросе, далеком от внешней политике. Как утверждают авторы доклада, «ухудшение экологии и изменение климата» являются серьезной проблемой для безопасности США, поскольку способны вызвать «споры за природные ресурсы, экономические трудности и социальное недовольство в 2019 году и дальше». Дональд Трамп регулярно называл проблему глобального потепления мистификацией.

Он объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату и свернул ряд экологических инициатив своего предшественника.

Мнение ведущих экспертов разведывательного сообщества США в представленном докладе не убедило президента.
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Ознакомившись с выводами доклада, Дональд Трамп прокомментировал их в свойственной ему манере. «Отношения США с Северной Кореей сейчас лучше, чем когда-либо. Никаких испытаний, получаем останки (двух американских военных—участников Корейской войны.— “Ъ”), возвращаются заложники. Существует серьезная вероятность денуклеаризации. Время покажет, что будет с Северной Кореей, но в конце срока предыдущей администрации отношения между странами были ужасными и вот-вот могли произойти серьезные неприятности. А теперь совсем другое дело», — написал господин Трамп.

А выводы в докладе по Ирану и вовсе возмутили президента, так что о выборе слов он уже не заботился. «Спецслужбы крайне пассивны и наивны в вопросе оценки угроз со стороны Ирана. Они ошибаются!» — заявил он и добавил, что единственное, что сейчас сдерживает Иран, — это обвал экономики.

Наверное, спецслужбам нужно вернуться в школу и доучиться.
Дональд Трамп
президент США

На сторону разведывательного сообщества встали многие конгрессмены, причем как демократы, так и республиканцы.

Сенатор Марк Уорнер, демократ от штата Виргиния, сообщил в Twitter: «У президента опасная привычка дискредитировать спецслужбы в угоду своей альтернативной реальности. Люди рискуют жизнями, добывая эти разведданные, а он берет и отшвыривает их в своем Twitter».

Лидер демократического большинства в палате представителей Стени Хойер в интервью Hill TV подчеркнул, что президент «отрицает очевидное почти по всем острым вопросам национальной безопасности».

«Печально. Это плохо для страны и для наших союзников, потому что они думают, что не могут положиться на нас, а это опасно и для них, и для нас», — сказал он.

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Глава комитета по разведке Палаты представителей демократ Адам Шифф отдал должное спецслужбам, которые «продолжают обеспечивать беспристрастный и достоверный анализ стоящих перед нами угроз». «И реальная опасность заключается в том, что Белый дом к этому не прислушивается», — добавил он.

Главный «кнут» республиканцев в Сенате Джон Тьюн в интервью CNN высказал мнение, что президенту следовало бы поменьше высказываться в Twitter, особенно по «этим важным вопросам национальной безопасности».

А бывший директор ЦРУ Джон Бреннан, назначенный на этот пост Бараком Обамой, заявил, что отказ президента принять выводы разведывательного сообщества «демонстрирует масштабы его интеллектуального банкротства» и что он сам «представляет угрозу для национальной безопасности».

Алена Миклашевская.

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