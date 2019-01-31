Саудовская Аравия перевыполнила антикоррупционный план

Источник: Reuters

Власти Саудовской Аравии завершили антикоррупционную кампанию, в рамках которой планировалось компенсировать в бюджет десятки миллиардов долларов, потерянных из-за растрат и коррупции чиновников. Власти оценивали эти потери в $100 млрд, по результатам кампании удалось взыскать почти $107 млрд. В ходе кампании 87 человек согласились «урегулировать» претензии властей.

В среду власти Саудовской Аравии официально представили итоги работы специального комитета, который занимался расследованием коррупции. Отмечено, что по результатам кампании в бюджет было компенсировано 400 млрд риалов ($106,6 млрд) в виде денежных средств, ценных бумаг, недвижимых и других активов. Еще год назад о такой сумме возвращенных средств сообщала в своем докладе генеральная прокуратура. Теперь же власти официально объявили о завершении кампании, которая длилась почти 15 месяцев.

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По оценкам генеральной прокуратуры, за последние несколько десятилетий из-за «систематической коррупции и растрат» страна потеряла по меньшей мере $100 млрд. Таким образом, властям страны удалось с лихвой компенсировать потерянные средства. Отмечается, что король страны Сальман ас-Сауд одобрил результаты работы антикоррупционного комитета, который возглавлял наследный принц бен Сальман.

В результате антикоррупционной кампании был допрошен в общей сложности 381 человек, некоторые из них проходили по делу только как свидетели.

С 87 лицами были достигнуты «соглашения об урегулировании претензий», после того как они признали обвинения в свой адрес.

При этом с 56 лицами генеральная прокуратура отказалась заключать соглашения из-за того, что в их отношении уже были возбуждены уголовные дела.

Антикоррупционное расследование стало частью масштабных реформ, на которые власти были вынуждены пойти после того, как доходы королевства резко сократились из-за падения цен на нефть. В конце 2017 года Министерство финансов Саудовской Аравии прогнозировало бюджетный дефицит 2017 года на уровне $53 млрд. Одним из наиболее высокопоставленных и влиятельных лиц, задержанных в ходе расследования, стал аль-Валид бен Таляль — племянник короля Саудовской Аравии и один из главных саудовских инвесторов в иностранные активы. Всего же в рамках антикоррупционной кампании были задержаны 11 принцев, 4 министра и десятки бывших министров.