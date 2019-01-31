Саудовская Аравия перевыполнила антикоррупционный план
В бюджет страны удалось вернуть на $7 млрд больше, чем было потеряно.
В бюджет страны удалось вернуть на $7 млрд больше, чем было потеряно.
Власти Саудовской Аравии завершили антикоррупционную кампанию, в рамках которой планировалось компенсировать в бюджет десятки миллиардов долларов, потерянных
В среду власти Саудовской Аравии официально представили итоги работы специального комитета, который занимался расследованием коррупции. Отмечено, что по результатам кампании в бюджет было компенсировано 400 млрд риалов ($106,6 млрд) в виде денежных средств, ценных бумаг, недвижимых и других активов. Еще год назад о такой сумме возвращенных средств сообщала в своем докладе генеральная прокуратура. Теперь же власти официально объявили о завершении кампании, которая длилась почти 15 месяцев.
По оценкам генеральной прокуратуры, за последние несколько десятилетий
Антикоррупционное расследование стало частью масштабных реформ, на которые власти были вынуждены пойти после того, как доходы королевства резко сократились
Евгений Хвостик