Политический кризис в Венесуэле. Интервью с Николасом Мадуро и Хуаном Гуайдо

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Верховный суд Венесуэлы запретил Хуану Гуайдо, провозгласившему себя временным президентом, покидать страну и заморозил его активы. Прокуратура Венесуэлы начала против него расследование.

Он объявил себя и.о. президента 24 января 2019 года, после того как оппозиция отказалась признавать действительной победу Николаса Мадуро на президентских выборах.

Легитимность Гуайдо признали большинство стран Латинской Америки, США, Канада и ряд государств-членов ЕС. Поддержку Николасу Мадуро, в январе заступившему на второй президентский срок, выразили Россия, Китай, Турция, Иран, Куба.

Хуан Гуайдо и Николас Мадуро высказываются о политическим кризисе в Венесуэле — в видео Русской службы Би-би-си.

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