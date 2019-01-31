Эльвира Набиуллина отрицает хранение в России золота Венесуэлы
Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что сообщения СМИ о хранящемся в России запасе золота Венесуэлы, не соответствуют действительности, передает «РИА Новости».
Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что сообщения СМИ о хранящемся в России запасе золота Венесуэлы, не соответствуют действительности, передает «РИА Новости».
Речь идет о предположении «Новой газеты», что часть венесуэльского золотого запаса, хранящегося в России, была продана в Объединенных Арабских Эмиратах, а наличные были доставлены в Каракас на Boeing 757, принадлежащий дальневосточной авиакомпании «Ерофей».
По пути в Венесуэлу Boeing 757 сделал промежуточные остановки в марокканской Касабланке и в городке Эшпаргуш на территории островного государства
В Каракасе самолет приземлился 30 января, сообщает издание. В тот же день президент Венесуэды Николас Мадуро объявил о выделении €1 млрд на программу благоустройства страны, чтобы превратить ее в туристическую «мекку» Латинской Америки, замечает «Новая газета». Предполагаемая сумма сделки с продажей золота в ОАЭ оценивается в $1,2 млрд долларов.
«Хорошо известно, что до 2011 года большая часть золотого запаса Венесуэлы хранилась в банках Европы и США. Если весь золотой запас страны оценивался в 365,7 тонны, то за пределами Венесуэлы хранилось 233 тонны золота», — пишет «Новая газета», не указывая источников информации.
Бывший президент Венесуэлы Уго Чавес, в 2011 году объявил о решении вернуть золотой запас страны в Венесуэлу. К ноябрю 2012 года за границей оставалось 57 тонн венесуэльского золота, большую часть которого было доверено хранить ЦБ России, пишет издание. Отмечается, что грузовой Boeing 757, в январе дважды летал в Каракас через Дубай.
Подробнее о ситуации в Венесуэле читайте в публикации «Ъ» «Венесуэльских военных перетягивают на оппозиционную сторону».