Эльвира Набиуллина отрицает хранение в России золота Венесуэлы

Источник: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Речь идет о предположении «Новой газеты», что часть венесуэльского золотого запаса, хранящегося в России, была продана в Объединенных Арабских Эмиратах, а наличные были доставлены в Каракас на Boeing 757, принадлежащий дальневосточной авиакомпании «Ерофей».

Именно на этом грузовом самолете, как предполагает «Новая газета», из московского аэропорта Внуково, золото было доставлено в Дубаи. Там, как указывают источники издания, российский самолет встречали инкассаторские броневики Центрального банка ОАЭ. Из самолета было выгружено золото, а вместо него загружены контейнеры с долларами.

По пути в Венесуэлу Boeing 757 сделал промежуточные остановки в марокканской Касабланке и в городке Эшпаргуш на территории островного государства Кабо-Верде в Западной Африке.

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В Каракасе самолет приземлился 30 января, сообщает издание. В тот же день президент Венесуэды Николас Мадуро объявил о выделении €1 млрд на программу благоустройства страны, чтобы превратить ее в туристическую «мекку» Латинской Америки, замечает «Новая газета». Предполагаемая сумма сделки с продажей золота в ОАЭ оценивается в $1,2 млрд долларов.

«Хорошо известно, что до 2011 года большая часть золотого запаса Венесуэлы хранилась в банках Европы и США. Если весь золотой запас страны оценивался в 365,7 тонны, то за пределами Венесуэлы хранилось 233 тонны золота», — пишет «Новая газета», не указывая источников информации.

Бывший президент Венесуэлы Уго Чавес, в 2011 году объявил о решении вернуть золотой запас страны в Венесуэлу. К ноябрю 2012 года за границей оставалось 57 тонн венесуэльского золота, большую часть которого было доверено хранить ЦБ России, пишет издание. Отмечается, что грузовой Boeing 757, в январе дважды летал в Каракас через Дубай.