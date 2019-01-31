МВД разъяснило Донбассу пограничные действия

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Министерство внутренних дел России объяснило, как действуют новые правила временного пребывания в стране для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. С начала этого года Россия увеличила с 90 до 180 дней срок непрерывного пребывания в стране этой категории приезжих. Как пояснили «Ъ» в МВД, жители Донбасса смогут по истечении 180 дней покидать территорию России и тут же заезжать обратно.

МВД России ответило на запрос «Ъ» о том, есть ли обязательный период, который жители Донбасса должны провести за пределами России после проживания в стране безвыездно в течение 180 дней. Напомним, с начала 2019 года в России поменялись правила временного пребывания для жителей Донецкой и Луганской областей Украины. В законе есть уточнение, что речь идет о постоянно проживающих в отдельных районах Донбасса. До этого жители Донбасса въезжали в Россию на тех же условиях, что и все другие иностранцы, которым не требуется виза: они имели право находиться в стране 90 суток в течение каждого периода в 180 суток. Опираясь на ст. 5.1 федерального закона № 115 «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», правительство России разрешило указанной категории приезжих находиться на территории страны 180 дней безвыездно.

Вместе с тем, в постановлении правительства осталось неопределенным, обязаны ли выезжающие проводить после истечения 180-дневного периода какое-то время за пределами нашей страны. После принятия постановления юристы высказали предположение, что правительство примет уточняющие нормы.

Однако в МВД России пояснили, что «срок нахождения указанной категории граждан Украины за пределами РФ не предусмотрен».

«По истечении указанного срока иностранный гражданин обязан выехать из Российской Федерации. При желании такой иностранный гражданин вправе вновь въехать в установленном порядке», — говорится в ответе МВД России за подписью замначальника управления по взаимодействию со СМИ МВД России Евгения Артемова.

В МВД также напомнили, что по российскому законодательству срок временного пребывания иностранцев может быть продлен при наличии объективных причин, препятствующих выезду. «Иностранному гражданину необходимо обратиться с мотивированным заявлением в произвольной форме о продлении срока временного пребывания в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России по месту пребывания», — говорится в ответе министерства. Такая возможность указана в п. 6 ст. 6.1 ФЗ-115. В нем говорится, что объективные причины должны быть подтверждены документально, но примеры не приводятся.

В министерстве уточнили, что в 2018 году на территории России находилось 1,863 млн граждан Украины, однако отметили, что автоматизированные учеты не содержат сведений о количестве пересекающих границу жителей Донбасса.

В 2017 году на территории РФ, по словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, находилось 2,3 млн украинцев, в том числе более 1 млн переселенцев из Донбасса.

Ранее председатель правозащитной организации «Комитет гражданского содействия», оказывающего мигрантам правовую помощь, Светлана Ганнушкина пояснила «Ъ», что «приветствует пересмотр правил въезда для всех наших бывших сограждан»: «За период 180 дней они смогут получить разрешение на временное проживание, найти работу, пройти часть процедуры по получению гражданства России».

Между тем до сих пор для жителей Донбасса не упрощена процедура получения гражданства, хотя с такой инициативой в декабре 2018 года выступал Владимир Путин. В конце 2018 года Госдума приняла поправки к закону «О гражданстве», наделяющие президента России полномочиями определять категории иностранцев, имеющих право на получение российского гражданства в упрощенном порядке. Он вступит в действие через 90 дней.