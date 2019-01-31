Путин оставил за Россией право защищать свободу вероисповедания на Украине

Источник: AP 2019

Выступая на торжественном акте по случаю 10-летия Поместного собора РПЦ и патриаршей интронизации, Путин обратил внимание на то, что братские межцерковные связи исторически объединяли, сближали народы, служили развитию равноправных отношений России со многими зарубежными странами.

Но, к сожалению, мы видим и другие примеры, когда спекуляции, политиканство, паразитирование на вопросах религиозной жизни ведут к разобщению людей, провоцируют злобу и нетерпимость. Именно такой проект, не имеющий отношения к вере, а насквозь фальшивый, завязанный на борьбу за власть, реализуется сегодня на Украине. Владимир Путин президент РФ

При этом президент РФ выразил сожаление в связи с тем, что в церковный раскол на Украине был вовлечен Константинополь. «Прискорбно, что в него оказался втянут и Константинопольский патриархат. По сути, происходит грубое вмешательство в церковную жизнь. Его инициаторы словно учились у безбожников прошлого века, которые изгоняли верующих из храмов, травили и преследовали священнослужителей», — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что российские власти «считают абсолютно недопустимым любое вмешательство в церковные дела». «Мы уважали и будем уважать независимость церковной жизни, тем более в соседней суверенной стране. Тем не менее, оставляем за собой право реагировать и делать все для защиты прав человека, в том числе и на свободу вероисповедания», — отметил президент РФ.

15 декабря 2018 года в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Православная церковь Украины, возглавил ее митрополит Епифаний. 5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, 6 января вручил документ митрополиту Епифанию.