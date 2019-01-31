Япония отказалась считать четыре российских острова частью Курил

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Об этом заявил премьер-министр страны Синдзо Абэ, комментируя выступление председателя коммунистической партии Кадзуо Сии в нижней палате парламента.

«Северные территории» — острова, на которые распространяется суверенитет нашей страны. В этой позиции изменений нет. Синдзо Абэ премьер-министр Японии

При этом он добавил, что Япония «отказалась от прав на Курилы по Сан-Францисскому мирному договору 1951 года» и поэтому не требует их возвращения.

Говоря о перспективах заключения мирного договора с Россией, Абэ подчеркнул, что решение территориального вопроса является главным пунктом обсуждения для Японии.

«Предмет переговоров — это решение вопроса о принадлежности четырех островов, это неизменная позиция правительства», — пояснил японский премьер.

Выступая в парламенте, Абэ выразил уверенность в том, что обе страны «будут и дальше укреплять взаимное доверие и дружбу и вместе работать над поиском взаимоприемлемых решений для продвижения переговоров по заключению мирного договора».

Диалог России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного соглашения. Токио претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и группу островов Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Тракт о торговле и границах от 1855 года.

В 1956 году Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного соглашения. Советская сторона рассчитывала поставить точку в территориальных спорах, однако Токио не стал отказываться от претензий на все острова. В итоге мирный договор так и не был заключен.

Позиция Москвы заключается в том, что острова вошли в СССР по итогам Второй мировой войны, и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.

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