Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Госдуму внесли законопроект об отмене ТО
В США испытали российские «Торы»
Мужчина полтора года вводил сперму себе в вены
20 завидных звездных холостяков 2019 года
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
Странные национальные костюмыЗачем грекам в бою нужны были помпоны на ботинках и что позаимствовали англичане у французов в битве при Ватерлоо
Беременная Меган Маркл в туфлях на шпильках пришла в театр
8 звездных мам, потерявших детей (фото)
Так ли трагична жизнь без секса, как принято думать
Названа самая полезная для здоровья рыба
Не злите Малкина: российский форвард проучил канадца-провокатора
Команда Роналду разгромлена в Кубке Италии
«А Путин в курсе?»: Захарова отреагировала на плакат в Киеве
В России массово закрывают торговые центры
Что делают немцы со старыми автомобилями (видео)
Назван крупнейший автопроизводитель в мире
Арендаторы ужаснули семью оставленным после себя «порядком»
5 признаков быта СССР, которых больше нет нигде
Фоторепортажи
19Морские дьяволы и рыбы-клоуны: победители конкурса Ocean Art 2018
10Остов сокровищ: что нашли греки на затонувших кораблях
18:51 (мск), источник: Коммерсантъ

На Украине официально зарегистрировали новую церковь

Министерство юстиции Украины официально зарегистрировало Православную церковь Украины. Данные об этом внесены в Единый госреестр.

Источник: РИА "Новости"

Согласно его данным, ПЦУ зарегистрирована как юридическое лицо под названием «Киевская митрополия Украинской православной церкви (Православной церкви Украины)» 30 января 2019 года. Юридическим адресом значится Киев, улица Трехсвятительская, 6. Это адрес, по которому находится Михайловский собор, кафедральный для Украинской православной церкви Киевского патриархата, которая перешла в ПЦУ. Ее глава Филарет теперь называется «почетный патриарх ПЦУ».

В Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) заявляют о незаконности регистрации новой церкви. По мнению УПЦ, единственной законно существующей на Украине с юридической и религиозной точки зрения является Украинская православная церковь Московского патриархата. «Никаких иных УПЦ в природе не существует. Украинская православная церковь Московского патриархата — единственная каноничная на Украине. Регистрируя некую иную ПЦУ, Минюст явно подыгрывает амбициям Петра Порошенко, который совершает по Украине так называемый томос-тур, демонстрируя стране томос, незаконно выданный Константинопольским патриархатом», — заявил «Ъ» собеседник в Киевской митрополии УПЦ.

Собеседник «Ъ» напоминает, что 20 декабря 2018 года Верховная рада Украины «создала почву для рейдерских захватов храмов УПЦ представителями новой церковной структуры, приняв законопроект № 5309 «О внесении изменений в закон «О свободе совести и религиозных организациях»». Согласно ему «религиозные организации с центрами в России в своем полном официальном названии должны отражать название того религиозного центра». Верховная рада приняла также закон об изменении порядка подчиненности религиозных общин, по которому именно голосование общины будет определять, к какому патриархату будет относиться данный храм: «Таким образом была создана база для перехода храмов УПЦ в веление новой так называемой ПЦУ», — отметил собеседник «Ъ».

Янина Соколовская, Киев

Справка
Что нужно знать про разрыв отношений РПЦ и Константинополя

Эксперты ответили на вопросы о ситуации на Украине и о ее возможных последствиях.

Следите за развитием темы Крупнейший раскол церкви за 1000 лет
 Чем известен Рауф Арашуков
«Жгла бухгалтерию по распоряжению Серебренникова»
Путин: Россия вправе защищать свободу вероисповедания на Украине
Водитель ФСО вызвал 7 нарядов полиции из-за проколотого колеса
Япония отказалась считать четыре российских острова частью Курил
Захлебываются в долгах: почему россияне не вылезают из кредитов
Дрейк оставил 20 тысяч долларов чаевых сотрудницам «Макдоналдса»
СК показал роскошные интерьеры арестованного сенатора на видео
В Ессентуках нашли тайник охранника Николая II
Спорт
Не злите Малкина: российский форвард проучил канадца-провокатора Хоккеисты «Питтсбурга» на домашнем льду обыграли «Тампу» со счетом 4:2
Hi-Tech
В Антарктиде нашли гигантскую пещеру размером с Манхэттен Таинственный объект находится там, где раньше было около 14 миллиардов тонн льда.
Авто
Что вы знаете про Porsche (викторина с подсказками) Некоторые вопросы будут иметь подсказки. И не надо стесняться ими пользоваться!
Кино
Малахов прокомментировал увольнения из команды «Прямого эфира» Телеведущий прояснил ситуацию с «массовым» уходом сотрудников из его передачи, а также рассказал о своих отношениях с Дмитрием Борисовым
Недвижимость
Эталонно плохие арендаторы ужаснули российскую семью
В Петербурге из затопленной кипятком квартиры спасли кота и собаку
Откуда взять стартовый взнос по ипотеке и что делать, если его нет и не будет
Россиянам пообещали годовой отдых от ипотеки
Дети
Будущая мама Саша Савельева выбрала дизайн детской Певица скоро станет мамой в первый раз (фото)
Леди
20 завидных звездных холостяков 2019 года Миллионера, актеры, политики, бизнесмены...Осторожно, эта подборка вызывает желание выйти замуж!
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
На чем можно сэкономить при ремонте кухни: 9 практичных советов
Где в малогабаритке найти место для рабочего стола?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь