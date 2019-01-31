На Украине официально зарегистрировали новую церковь

Источник: РИА "Новости"

Согласно его данным, ПЦУ зарегистрирована как юридическое лицо под названием «Киевская митрополия Украинской православной церкви (Православной церкви Украины)» 30 января 2019 года. Юридическим адресом значится Киев, улица Трехсвятительская, 6. Это адрес, по которому находится Михайловский собор, кафедральный для Украинской православной церкви Киевского патриархата, которая перешла в ПЦУ. Ее глава Филарет теперь называется «почетный патриарх ПЦУ».

В Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) заявляют о незаконности регистрации новой церкви. По мнению УПЦ, единственной законно существующей на Украине с юридической и религиозной точки зрения является Украинская православная церковь Московского патриархата. «Никаких иных УПЦ в природе не существует. Украинская православная церковь Московского патриархата — единственная каноничная на Украине. Регистрируя некую иную ПЦУ, Минюст явно подыгрывает амбициям Петра Порошенко, который совершает по Украине так называемый томос-тур, демонстрируя стране томос, незаконно выданный Константинопольским патриархатом», — заявил «Ъ» собеседник в Киевской митрополии УПЦ.

Собеседник «Ъ» напоминает, что 20 декабря 2018 года Верховная рада Украины «создала почву для рейдерских захватов храмов УПЦ представителями новой церковной структуры, приняв законопроект № 5309 «О внесении изменений в закон «О свободе совести и религиозных организациях»». Согласно ему «религиозные организации с центрами в России в своем полном официальном названии должны отражать название того религиозного центра». Верховная рада приняла также закон об изменении порядка подчиненности религиозных общин, по которому именно голосование общины будет определять, к какому патриархату будет относиться данный храм: «Таким образом была создана база для перехода храмов УПЦ в веление новой так называемой ПЦУ», — отметил собеседник «Ъ».

Янина Соколовская, Киев