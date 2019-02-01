Америка замялась у выхода из договора

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Шансы на сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) становятся все более призрачными. В субботу истекает срок ультиматума Вашингтона, потребовавшего от Москвы уничтожить крылатые ракеты наземного базирования 9М729, якобы испытанные на запрещенную дальность. Москва условие не выполнила и не собирается это делать. Не удалось урегулировать конфликт и в ходе нескольких раундов переговоров, последний из которых состоялся в четверг в Пекине. Между тем Вашингтон неожиданно дал понять, что готов продлить свой ультиматум еще на шесть месяцев.

В четверг в Пекине прошли важнейшие переговоры делегаций России и США. В субботу истекает срок американского ультиматума по Договору о РСМД, и эта встреча представлялась едва ли не последним шансом предотвратить распад действующего уже более 30 лет соглашения. Однако надежды не сбылись. «К сожалению, продвижения нет. Позиция американской стороны весьма жесткая, ультимативная, — заявил по итогам встречи заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.— Мы сказали американской стороне, что в режиме попыток шантажа России разговор вести невозможно».



Впрочем, Сергей Рябков еще в декабре прошлого года в интервью «Ъ» говорил, что США «для себя уже все решили», а двухмесячный ультиматум России выдвинули, чтобы «перенаправить на нас критическую реакцию хотя бы части мирового сообщества».



Замгоссекретаря США Андреа Томсон, в свою очередь, подтвердила в четверг агентству Reuters, что встреча в Пекине позитивных сдвигов не принесла. В недавнем интервью «Ъ» же она категорически отвергла утверждение, будто Вашингтон лишь ищет предлог для выхода из договора, и назвала единственное условие для его спасения: Россия должна уничтожить ракеты типа 9М729 и пусковые установки к ним.

Принять участие в организованном МИД РФ 18 января закрытом брифинге по поводу спорной системы вооружений, как и в проведенном российским Минобороны 23 января открытом показе некоторых ее элементов, американские официальные лица отказались. Российская же сторона требование об уничтожении ракет неоднократно называла неприемлемым.

Как ожидается, 2 февраля американцы объявят о «приостановке» своих обязательств в рамках Договора о РСМД и уведомят Россию о выходе из него. При таком сценарии через шесть месяцев соглашение, впервые позволившее уничтожить целый класс угрожавших безопасности Европы ракет и считающееся одним из столпов современной системы контроля над вооружениями, перестанет действовать.



Сергей Рябков в четверг сказал, что «ответственность за происходящее целиком на Вашингтоне». Американские официальные лица и представители других стран—членов НАТО, однако, в последние недели неоднократно говорили об обратном. По их словам, именно Россия допустила нарушения и не изъявила готовности вернуться к выполнению своих обязательств. В четверг об этом вновь заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Между тем многие эксперты, в том числе западные, считают, что обе стороны проявили недостаточно политической воли для сохранения договора.

Так, например, эксперт Brookings Institution, бывший посол США на Украине Стивен Пайфер, ранее неоднократно критиковавший действия российских властей, на днях заявил, что Вашингтону стоило согласиться на предложение Москвы о показе 9М729. По его мнению, США могли бы добиться от России детального брифинга вплоть до разбора спорной системы и демонстрации ее топливного бака и других элементов. Напомним, по мнению Вашингтона, эта ракета была испытана на дальность более 500 км, в то время как Договор о РСМД запрещает производить, испытывать и развертывать ракеты наземного базирования с дальностью полета от 500 до 5500 км. Стивен Пайфер отметил, что в качестве уступки США могли бы продемонстрировать России вызывающие у нее обеспокоенность размещенные в Румынии пусковые установки Мk 41 в составе комплексов Aegis Ashore, которые гипотетически могут быть использованы для запуска крылатых ракет. «К сожалению, США оказались не готовы к этому», — посетовал он.



Научный руководитель Института США и Канады РАН Сергей Рогов в четверг на круглом столе в МИА «Россия сегодня», в свою очередь, отметил, что Россия запоздала с предложением показать американцам спорную ракету. Кроме того, по его мнению, звать их надо было не в подмосковный парк «Патриот», а в Капустин Яр, где проводятся испытания вооружений, и воинскую часть на Урале, где якобы размещен дивизион запрещенных ракет.



Между тем пока не совсем ясно, как будет выглядеть «приостановка» США своих обязательств. В тексте договора такого понятия нет. В его 15-й статье лишь сказано, что «каждая из сторон в порядке осуществления своего государственного суверенитета имеет право выйти из договора, если решит, что связанные с содержанием настоящего договора исключительные обстоятельства поставили под угрозу ее высшие интересы». «Она уведомляет другую сторону о принятом ею решении выйти из настоящего договора за шесть месяцев до выхода», — уточняется в документе.

При этом Сергей Рябков ранее пояснял «Ъ», что, по сути, приостанавливать нечего, так как все ракеты давно уничтожены, а инспекции завершены.



Что США вкладывают в понятие «приостановка», Андреа Томсон пояснила в интервью Deutsche Welle: «Мы сможем заниматься исследованиями и разработкой систем, аналогичных тем, которые сейчас поставлены Россией на вооружение». Между тем проводить НИОКР в этой области договор и так не запрещает. В текущем бюджете Пентагона даже заложены средства под соответствующие исследования.

Нарушить договор США до окончательного выхода из него могут только испытаниями, производством и развертыванием запрещенных классов ракетных систем. Но председатель ПИР-Центра, вице-президент Российского совета по международным делам генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский в четверг заявил, что «пока США нечего испытывать, производить или разворачивать на земле», поскольку соответствующие научно-исследовательские работы были запущены не так давно. Иными словами, это означает, что, несмотря на ожидаемую «приостановку», США еще как минимум шесть месяцев, а то и больше будут по факту соблюдать условия договора.

При этом в том же интервью Deutsche Welle Андреа Томсон неожиданно дала понять, что США готовы продлить свой ультиматум России еще на шесть месяцев.