Президент Судана не остался без внешней помощи
Почему республика не стала второй Венесуэлой.
Почему республика не стала второй Венесуэлой.
В Судане 31 января возобновились акции протеста. Причем произошло это после того, как власти страны распорядились отпустить на свободу всех задержанных в ходе волнений, начавшихся в декабре. Президент Судана Омар
Демонстрация под названием «Великое наступление» прошла в Хартуме и еще нескольких городах Судана. Инициатором стала Ассоциация суданских профсоюзов, которая возглавила протестное движение, оттеснив с первых позиций традиционные оппозиционные партии. Среди участников марша были преподаватели университетов и школ, врачи, инженеры. Организаторы призывали своих сторонников провести марш мирно. Но силового ответа избежать не удалось: полиция применила для разгона демонстрации слезоточивый газ.
Люди, узнав о повышении цен, кинулись раскупать лепешки, но на всех не хватило. Протесты распространились по всей стране, и не все из них были мирными. Демонстранты громили банки, полицейские участки и другие учреждения. К концу января, по официальным данным, в ходе столкновений с силами правопорядка погибли около 30 человек, 200 получили ранения. Оппозиция утверждает, что число погибших достигло 50 человек.
По его словам, суданские власти, помня про предыдущие перевороты и гражданские войны, стараются не допустить кровопролития, зачастую вступая в диалог с протестующими, идут на некоторые уступки. Так, были отменены решения о повышении цен на хлеб, осталась и выплата субсидий, возобновлена работа университетов (в начале протестов занятия отменили). Интернет никто не отключал, хотя президент Судана, выступая на митинге своих сторонников, который прошел одновременно с акцией протеста, заявил:
Смена правительства или президента не может быть осуществлена через WhatsApp или Facebook. Это можно сделать только через выборы.
Экономика Судана на протяжении десятилетий находится на грани коллапса. Но этим проблемы не ограничиваются. Долгие годы продолжался конфликт между Северным и Южным Суданом, до сих пор не закончился конфликт в Дарфуре. В 2005 году Омар
Эксперты предполагают, что за беспорядками может стоять часть правящей элиты, которая недовольна решением Омара
«Падение
аль-Башираникому не выгодно — ни в регионе, ни за его пределами», — считает Сергей Серегичев.
«Позиция США такова: мы ничего не сделаем для спасения
По словам собеседника «Ъ», на позицию Вашингтона влияет и заинтересованность руководства Египта в сохранении власти в Судане. Хотя суданский режим и идейно близок ненавистному Каиру движению «Братья-мусульмане» (запрещено в РФ), но в то же время сейчас между президентами Судана и Египта есть негласное соглашение, что
В начале января британская газета The Times написала, что присутствие российских наемников частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в Хартуме во время протестов «вызвало опасения, что Кремль движется в поддержку автократического режима президента аль-Башира». А украинская Служба безопасности опубликовала на этой неделе список из 149 человек, которые, по ее данным, принимали участие в подавлении антиправительственных протестов в Судане.
В Кремле и МИД РФ подтвердили, что российские военные советники действительно работают в Судане. «Это все в рамках
По словам Сергея Серегичева, «в помощи в подавлении беспорядков суданцы не нуждаются, их силы безопасности достаточно сильны». В аналитической статье на сайте Института Ближнего Востока, подписанной псевдонимом А. А. Быстров, утверждается: «В Дарфуре на границе с Центральноафриканской Республикой развернуто более 500 российских сотрудников ЧВК». Со ссылкой на осведомленные источники указывается, что российские специалисты обеспечивают охрану логистики и деятельности коммерческих структур РФ как в Судане (уран и золото), так и в ЦАР (золото, алмазы). «Их участие в тренировках служб безопасности режимов в этих странах большого секрета не составляет, что не подразумевает их помощь действиям полиции при купировании беспорядков», — утверждается в публикации.
Марианна Беленькая