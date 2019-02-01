Президент Судана не остался без внешней помощи

В Судане 31 января возобновились акции протеста. Причем произошло это после того, как власти страны распорядились отпустить на свободу всех задержанных в ходе волнений, начавшихся в декабре. Президент Судана Омар аль-Башир обвиняет в дестабилизации ситуации «внешние силы». Вместе с тем иностранные государства не заинтересованы в том, чтобы в Судане повторился венесуэльский или ливийский сценарий, и оказывают африканской республике всяческую помощь — как экономическую, так и консультативную. Так, на этой неделе в Москве подтвердили факт работы в Судане российских военных инструкторов.

Демонстрация под названием «Великое наступление» прошла в Хартуме и еще нескольких городах Судана. Инициатором стала Ассоциация суданских профсоюзов, которая возглавила протестное движение, оттеснив с первых позиций традиционные оппозиционные партии. Среди участников марша были преподаватели университетов и школ, врачи, инженеры. Организаторы призывали своих сторонников провести марш мирно. Но силового ответа избежать не удалось: полиция применила для разгона демонстрации слезоточивый газ.

Акции протеста начались 19 декабря в городе Атбара, примерно в 350 км от Хартума, из-за решения правительства в три раза поднять цену на хлеб и урезать субсидии.

Люди, узнав о повышении цен, кинулись раскупать лепешки, но на всех не хватило. Протесты распространились по всей стране, и не все из них были мирными. Демонстранты громили банки, полицейские участки и другие учреждения. К концу января, по официальным данным, в ходе столкновений с силами правопорядка погибли около 30 человек, 200 получили ранения. Оппозиция утверждает, что число погибших достигло 50 человек.

«В Судане можно проводить акции протеста, в том числе под лозунгами “Аль-Башир — кровавый диктатор”. Однако недопустимо нападать на полицейских, других представителей власти, заниматься вандализмом», — рассказал «Ъ» доцент кафедры всеобщей истории РГГУ Сергей Серегичев.

По его словам, суданские власти, помня про предыдущие перевороты и гражданские войны, стараются не допустить кровопролития, зачастую вступая в диалог с протестующими, идут на некоторые уступки. Так, были отменены решения о повышении цен на хлеб, осталась и выплата субсидий, возобновлена работа университетов (в начале протестов занятия отменили). Интернет никто не отключал, хотя президент Судана, выступая на митинге своих сторонников, который прошел одновременно с акцией протеста, заявил:

Смена правительства или президента не может быть осуществлена через WhatsApp или Facebook. Это можно сделать только через выборы.

Экономика Судана на протяжении десятилетий находится на грани коллапса. Но этим проблемы не ограничиваются. Долгие годы продолжался конфликт между Северным и Южным Суданом, до сих пор не закончился конфликт в Дарфуре. В 2005 году Омар аль-Башир занял первое место в рейтинге «худших диктаторов мира», составленном американским журналом Parade при поддержке международных правозащитных организаций. А в 2008 году Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента Судана по обвинению в геноциде в Дарфуре. Однако Омар аль-Башир остается у власти (с 1989 года, а в должности президента — с 1993 года) и не исключает, что выставит свою кандидатуру на выборах-2020.

Эксперты предполагают, что за беспорядками может стоять часть правящей элиты, которая недовольна решением Омара аль-Башира снова баллотироваться на пост президента. «Эти люди считают, что такой шаг не будет способствовать снятию с Судана американских санкций и ухудшит положение страны в социально-экономической сфере», — сказал господин Серегичев. Однако США, похоже, не возражают против того, чтобы суданский президент остался у власти.

«Падение аль-Башира никому не выгодно — ни в регионе, ни за его пределами», — считает Сергей Серегичев.

«Позиция США такова: мы ничего не сделаем для спасения аль-Башира, но мы и пальцем и не пошевелим, чтобы помочь оппозиции его скинуть», — добавил он. По словам эксперта, Вашингтон заинтересован в сотрудничестве с Хартумом в борьбе с терроризмом. В частности, в Судане находится самый крупный в Северо-Восточной Африке центр радиоэлектронной разведки Агентства национальной безопасности США. Кроме того, у суданской разведки отличная агентура в рядах террористических группировок, включая «Исламское государство» (запрещено в РФ), так как суданцы составляют в его рядах значительный процент. Эксперт отметил, что американцы ценят это сотрудничество, хотя пока не убрали Судан из списка стран, поддерживающих терроризм, и не сняли с него санкции.

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По словам собеседника «Ъ», на позицию Вашингтона влияет и заинтересованность руководства Египта в сохранении власти в Судане. Хотя суданский режим и идейно близок ненавистному Каиру движению «Братья-мусульмане» (запрещено в РФ), но в то же время сейчас между президентами Судана и Египта есть негласное соглашение, что Абдель-Фаттах ас-Сиси сдерживает суданскую оппозицию, а Омар аль-Башир — египетских «братьев», которые нашли убежище у своих суданских единомышленников. Поддерживают Судан одновременно и такие региональные антагонисты, как Катар и Саудовская Аравия. Только на прошлой неделе Омар аль-Башир посетил Доху, а сразу после этого король Саудовской Аравии направил своих министров торговли и связи в Судан для разработки плана по оказанию помощи Хартуму. Судан также принял предложения России и Турции об оказании помощи. Речь, в частности, идет о поставках пшеницы и топлива. Такая масштабная поддержка не мешает Омару аль-Баширу обвинять в поддержке суданской оппозиции внешние силы. По словам Сергея Серегичева, среди них могут быть и те, кто связан с Саудовской Аравией, несмотря на то что официально она помогает Хартуму.

Во вмешательстве в дела Судана, но на стороне президента, заподозрили и Россию.

В начале января британская газета The Times написала, что присутствие российских наемников частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в Хартуме во время протестов «вызвало опасения, что Кремль движется в поддержку автократического режима президента аль-Башира». А украинская Служба безопасности опубликовала на этой неделе список из 149 человек, которые, по ее данным, принимали участие в подавлении антиправительственных протестов в Судане.

В Кремле и МИД РФ подтвердили, что российские военные советники действительно работают в Судане. «Это все в рамках российско-суданских двусторонних отношений, абсолютно легитимно», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. А спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов отметил, что в Судане работают «и частные, и государственные структуры».

По словам Сергея Серегичева, «в помощи в подавлении беспорядков суданцы не нуждаются, их силы безопасности достаточно сильны». В аналитической статье на сайте Института Ближнего Востока, подписанной псевдонимом А. А. Быстров, утверждается: «В Дарфуре на границе с Центральноафриканской Республикой развернуто более 500 российских сотрудников ЧВК». Со ссылкой на осведомленные источники указывается, что российские специалисты обеспечивают охрану логистики и деятельности коммерческих структур РФ как в Судане (уран и золото), так и в ЦАР (золото, алмазы). «Их участие в тренировках служб безопасности режимов в этих странах большого секрета не составляет, что не подразумевает их помощь действиям полиции при купировании беспорядков», — утверждается в публикации.