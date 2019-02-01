С ОСАГО номер не проходит

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

МВД России и Российский союз автостраховщиков (РСА) не смогли выполнить поручение правительства по объединению информационных баз данных. Это необходимое условие для запуска системы по проверке полисов ОСАГО с помощью дорожных камер. Основная проблема, как выяснил «Ъ», на стороне страховщиков — в их базе не хватает сведений о номерах автомобилей, встречаются дубли действующих полисов и другие ошибки. Сроки решения проблемы не называются.

Сегодня истекает срок выполнения поручения, который вице-премьер Максим Акимов дал МВД и РСА для запуска системы проверки наличия ОСАГО с помощью камер. Полиция и страховщики должны были в январе «провести интеграцию информационных баз данных», следует из протокола поручений от 28 ноября 2018 года. Поручение, как выяснил «Ъ», в срок не выполнено. Представители господина Акимова ситуацию вчера не комментировали.

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Возможность применения камер для проверки «автогражданки» РСА впервые анонсировал еще в 2015 году. Было решено запустить эксперимент по фиксации нового типа нарушений в Москве. За три года даты запуска пилотного проекта назывались минимум четыре раза, но это в итоге не произошло. В конце 2018 года тема обсуждалась на заседании правительственной комиссии по безопасности движения, которую возглавляет Максим Акимов. Он и дал МВД и РСА первое официальное поручение разобраться с проблемой.

Напомним, в Москве работает более 1,4 тыс. камер, каждая из них фиксирует до 40 тыс. проездов автомобилей в сутки. Таким образом, только для обслуживания системы по проверке ОСАГО потребуется ежесуточно делать 56 млн обращений в базу данных АИС ОСАГО (принадлежит РСА). Страховая база такой нагрузки не выдержит, поэтому была придумана схема: РСА формирует список действующих полисов и автовладельцев на конкретную дату, ГИБДД дополняет их информацией о номерах транспортных средств, полученными массивами данных пользуется столичный ЦОДД (эксплуатирует камеры, фильтрует фотографии) для выявления нарушителей.

Если выявляется машина без полиса, происходит проверка в обратном порядке (ЦОДД—ГИБДД—РСА), после чего выносится штраф в размере 800 руб.

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Для реализации схемы и понадобилась «интеграция баз данных», о которой говориться в поручении Максима Акимова.

Сейчас «ведутся необходимые технические работы» по синхронизации систем, сообщили в МВД «Ъ». «До завершения указанных работ правоприменительная деятельность в автоматическом режиме по данному составу правонарушения не осуществляется и будет начата по мере технической готовности», — пояснили в полиции, не назвав конкретных дат.

Письмо со схожим содержанием МВД, по данным «Ъ», направило в Белый дом. Выявлены «определенные расхождения» в сведениях о транспортных средствах, содержащихся в информационной системе ГИБДД и в АИС ОСАГО, рассказал «Ъ» исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев. Это связано, в частности, с «особенностями» заключения электронных договоров ОСАГО и «неисполнением частью страхователей обязанности по передаче сведений о госзнаке, в настоящее время ведется работа по выработке алгоритмов нормализации данных», пояснил он.

В АИС ОСАГО часто встречаются ошибки в VIN-номерах (нехватка символов, русские буквы вместо латинских), дубли полисов, и т. д., пояснил источник «Ъ», знакомый с ситуацией. Все это необходимо вычищать, до этого использовать систему для контроля полисов невозможно.

Система содержит данные о 38 млн полисов, из них 6 млн — требуют исправлений или дополнений, добавляет собеседник «Ъ».

Даже если базы получится объединить, запуск системы чреват рисками для водителей, говорит эксперт по системам фотовидеофиксации Григорий Шухман. Речь, например, о добросовестных водителях, которые по незнанию купили фальшивый полис, их ждет штраф.

«Во многих регионах сохраняется проблема, когда водители просто не могут купить ОСАГО, — напомнил господин Шухман.— Страховые компании им отказывают, либо наблюдается саботаж с очередями и отсутствием бланков, неработоспособностью сервисов электронных полисов» («Ъ» неоднократно рассказывал об этих проблемах).