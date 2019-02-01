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08:48 (мск), источник: Известия

США дезинформировали ОАЭ об опасной ситуации с российским спутником

Соединенные Штаты ввели Объединенные Арабские Эмираты в заблуждение, сообщив ложную информацию о приближении российского спутника к аппарату YahSat-1B, говорится в документе Астрокосмического научного центра (АНЦ).

Как уточняет «РИА Новости» со ссылкой на данные АНЦ, американские военные передали в Абу-Даби сведения о якобы опасном сближении спутника YahSat-1B с аппаратом «Луч» в мае 2018 года. По утверждению США, они должны были пролететь рядом друг с другом на расстоянии от 140 м до 9,65 км.

«МИД России и госкорпорация “Роскосмос”… вынуждены были отвечать на запросы от ОАЭ, которые рассматривали данную ситуацию как опасную и, вероятно, созданную преднамеренно российской стороной», — пояснили в АНЦ.

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Несмотря на заверения Москвы в отсутствии угрозы, ОАЭ выполнили маневр уклонения своего спутника от возможного столкновения. В действительности, согласно данным российской автоматизированной системы предупреждений об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП), данные аппараты никогда не приближались друг к другу на расстояние менее 40 км.

27 января Россия зафиксировала маневры субспутника, отделившегося от военного космического аппарата США. Днем ранее российские средства слежения зарегистрировали массовые перемещения американских военных спутников GSSAP на геостационарной орбите.

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