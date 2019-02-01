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14:38 (мск), источник: Lenta.Ru

В Венесуэле подтвердили продажу золота и опровергли помощь России

Венесуэла в ближайшие дни действительно продаст Объединенным Арабским Эмиратам золото из запасов своего Центробанка. Как рассказал Reuters высокопоставленный чиновник, слухи о причастности к этому России неверны.

Источник: Solar Cargo

По его словам, в общей сложности планируется передать ОАЭ до конца февраля 29 тонн золота в обмен на наличные евро. Продажа, направленная на поддержку венесуэльской валюты — боливара, началась с отгрузки трех тонн металла 26 января.

Источник агентства также сообщил, что первую партию из аэропорта венесуэльской столицы Каракаса доставляла на небольшом самолете местная грузовая компания Solar Cargo. Она же должна перевезти еще 15 тонн 1 февраля, а затем и оставшуюся часть в 11 тонн.

Reuters отмечает, что в Solar Cargo опровергли перевозку золота и повесили трубку, а посольство ОАЭ в Колумбии или Центробанк не ответили на запрос о комментарии.

Как сообщается, в январе 2018 года золотые запасы ЦБ Венесуэлы составляли 150 тонн. К ноябрю они упали до 75-летнего минимума в 132 тонны — правительство прибегло к его продаже после падения добычи нефти, усиления экономического кризиса и санкций США. По данным Всемирного золотого совета на 2019 год, золотой запас Каракаса оценивается в 161,2 тонны.

31 января появлялась информация, что российский грузовой самолет совершил за месяц два рейса, вывозя из России принадлежащее Венесуэле золото. Его якобы доставляли в ОАЭ, где обменивали на наличные доллары, после чего валюта переправлялась в Каракас.

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Также сообщалось о дальнемагистральном самолете, который 28 января вылетел из Москвы в Каракас и вернулся в российскую столицу через три дня. Сведений о том, кого или что перевозило судно, нет. Рейс привлек внимание тем, что между Россией и Венесуэлой, где продолжается политический кризис, нет прямого авиасообщения.

Выдвигались предположения, что в эту южноамериканскую страну могли перебрасываться российские наемники, однако в Кремле такую информацию опровергли. Каракас не комментирует данную тему. По другой версии, которая также не подтвердилась, готовился вывоз самолетом из Венесуэлы 20 тонн золота.

23 января на фоне массовых протестов лидер оппозиции Венесуэлы и спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным главой государства и призвал действующего главу государства Николаса Мадуро сложить с себя полномочия и провести новые выборы. В его поддержку высказались США, Канада, большинство латиноамериканских стран, Израиль, Австралия. Россия, Иран, Турция и Белоруссия поддержали Мадуро.

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В Венесуэле началась революция

Лидер оппозиции объявил себя президентом. На улицах бои, есть жертвы.

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