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12:42 (мск), источник: Ведомости

США сообщили об ускоренном развертывании Россией запрещенных ракет

США проинформировали союзников, что Россия ускорила развертывание крылатых ракет наземного базирования 9М729, которые Вашингтон считает нарушающими ограничения Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и главной причиной разрушения этого договора. Выход США из ДРСМД произойдет в субботу, 2 февраля.

Источник: РИА "Новости"

По данным The Wall Street Journal, США считают, что Россия суммарно произвела уже 100 ракет 9М729, развернув четыре дивизиона с 64 ракетами (четыре пусковых установки с четырьмя ракетами каждая в дивизионе). Еще три месяца назад считалось, что Россия развернула три таких дивизиона, пишет WSJ со ссылкой на источник в разведслужбах.

Новость
Америка замялась у выхода из договора

Разногласия Москвы и Вашингтона касаются дальности ракеты 9М729. Россия утверждает, что она не превышает разрешенные договором 500 км, США уверены в обратном. ДРСМД, подписанный СССР и США в 1987 году, запрещает создание и развертывание ракет наземного базирования с дальностью от 500 до 5500 км.

23 января Минобороны России продемонстрировало ракету в транспортном контейнере, подчеркнув, что тот почти не отличается по габаритам от контейнера ракеты 9М728, заведомо соответствующей ограничениям ДРСМД.

Военных атташе НАТО на показе не было. Представители Пентагона затем заявили, что статическая экспозиция никак не доказывает дальность ракеты.

Госсекретарь США Майк Помпео 4 декабря 2018 года сказал, что у России есть 60 дней, чтобы «вернуться к выполнению» ДРСМД. Госдепартамент США призывал Россию уничтожить ракету и ее пусковые установки. Если этого не произойдет, Вашингтон приостановит обязательства по договору.

США еще при администрации Барака Обамы обвиняли Россию в нарушении ДРСМД. О том, что речь идет именно о ракете 9М729, Вашингтон неофициально сообщил примерно год назад, а официально об этом было объявлено лишь прошлой осенью, когда президент Дональд Трамп заявил о желании покинуть ДРСМД.

Справка
Что нужно знать о договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

История, суть и важность договора — в материале «Ъ».

Накануне выхода из ДРСМД Вашингтон начал производство новой боеголовки
Во время загрузки произошла ошибка.
09:27 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
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