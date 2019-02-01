Рябков назвал реальной возможность развертывания крылатых ракет США в Румынии

Мы не можем закрывать глаза на то, что в потенциале, при наихудшем сценарии, уже сейчас на суше могут появиться 24 крылатые ракеты Tomahawk в ядерном оснащении. Когда они будут произведены американцами, я не знаю, но такая возможность уже сейчас существует для развертывания в Румынии.
Сергей Рябковзамглавы МИД РФ
«Когда в Польше [комплексы] ПРО (противоракетной обороны) Aegis Ashore будут развернуты, к ним еще 24 добавится. Получается, 48 штук суммарно с дальностью 2500 километров, — указал замминистра. — Прочертите циркулем на карте радиус и увидите какие районы европейской части РФ попадают в зону покрытия этих ракет».
Рябков также подчеркнул, что Москва не может игнорировать такую угрозу. «Не можем принимать на веру то, что говорят американцы, якобы сейчас у них нет намерения подобного рода средства развертывать в комплексах Aegis Ashore», — заключил он.