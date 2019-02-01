Рябков назвал реальной возможность развертывания крылатых ракет США в Румынии

Мы не можем закрывать глаза на то, что в потенциале, при наихудшем сценарии, уже сейчас на суше могут появиться 24 крылатые ракеты Tomahawk в ядерном оснащении. Когда они будут произведены американцами, я не знаю, но такая возможность уже сейчас существует для развертывания в Румынии.

Сергей Рябков замглавы МИД РФ