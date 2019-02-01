Песков заявил о готовности Москвы сотрудничать с Венесуэлой вне зависимости от развития ситуации

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Таким образом Песков прокомментировал высказывание Хуана Гуайдо, заявившего, что Китай и Россия должны быть заинтересованы в изменении экономической модели в Венесуэле, если они хотят иметь в лице этой страны стабильного партнера.

Господин Гуайдо является спикером парламента. Он не является главой государства. Мы не признаем этот его статус. Главой государства является господин Мадуро, который и правительство которого являются, собственно, нашими партнерами в Венесуэле. Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ

При этом представитель Кремля подчеркнул: «В любом случае, вне зависимости от развития политической ситуации в этой стране мы надеемся и рассчитываем на продолжение и развитие наших торгово-экономических отношений и взаимовыгодного сотрудничества».

Кроме того, Песков отметил, что в Кремле пока не получали послания Гуайдо руководству Китая и России, об отправке которого он заявил ранее.

На прошлой неделе Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу на улице перед тысячами своих сторонников. После этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Россия, а также Китай, Турция и Куба считают законным президентом страны Николаса Мадуро.