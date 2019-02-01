Трамп пообещал подготовить варианты военного ответа на нарушение Россией ДРСМД

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«Завтра [2 февраля] Соединенные Штаты приостановят выполнять свои обязательства в рамках ДРСМД и начнут процесс выхода из соглашения, что будет завершено в течение шести месяцев в том случае, если Россия не вернется к выполнению договора и не уничтожит нарушающие его ракеты, пусковые установки и связанное с ними оборудование. Наши союзники по НАТО полностью поддерживают нас, потому что они понимают ту угрозу, которую представляет нарушение Россией [обязательств по ДРСМД ], и риски для контроля над вооружениями, которые возникают из-за игнорирования положений соглашения», — сказано в заявлении американского лидера.

Мы не можем быть единственной страной в мире, которая выполняет положения этого или любого другого договора. Мы приступим к разработке наших собственных вариантов военного ответа и будем работать с НАТО и другими союзниками и партнерами, чтобы нивелировать любое военное преимущество России, которое она получает от своих незаконных действий. Дональд Трамп президент США

Налаживание отношений с Москвой

Глава Белого дома также отметил, что Вашингтон рассчитывает наладить «прекрасные» отношения с Россией на всех уровнях после достижения взаимоприемлемых договоренностей по контролю над вооружениями.

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«Чтобы контроль над вооружениями отвечал национальной безопасности всех сторон, все они должны добросовестно соблюдать свои обязательства. Мы готовы взаимодействовать с Россией по контролю над вооружениями, чтобы такое взаимодействие соответствовало этому критерию. Когда это будет достигнуто, мы готовы, возможно, впервые за все время наладить прекрасные политические, экономические, торговые и военные отношения. Это будет замечательно и для России, и для Соединенных Штатов, равно как и для всего мира», — сказал Трамп.