Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Заброшенным постам ДПС нашли новое применение
В США испытали российские «Торы»
Королевский выход: будущая мама Меган Маркл посетила университет в Лондоне
"Драка из-за Собчак": что известно о потасовке с Виторганом
Женщина рассказала, как расплатилась с четырьмя ипотеками
Российские приложения на смартфонах хотят сделать обязательными ФАС выдвинула идею, чтобы во всех, продающихся в России смартфонах были предустановлены отечественные браузер
Почему силовики уничтожают «клан Арашуковых»
Почему Ту-22 под Мурманском разорвало как картонку
Так ли трагична жизнь без секса, как принято думать
Названа самая полезная для здоровья рыба
Корея не приняла: Виктора Ана зовут обратно в Россию
Ирландская месть: когда Конор сразится с Хабибом
Елизавета Боярская стала звездой цветочной фотосессии
Певица Зара в бордовой шубе прошлась по Парижу
Американец почистил машину от снега ребенком (видео)
4 жуткие истории преступлений на дорогах
Женщина рассказала, как расплатилась с четырьмя ипотеками
Брюс Уиллис останется без роскошного поместья
Фоторепортажи
10Заброшенная деревня с «диснеевскими» замками
16От Путятина до Путина
18:50 (мск), источник: Forbes

Сундук мертвеца. Причастна ли Россия к продаже венесуэльского золота

Могла ли Россия вывезти часть золотозапаса Венесуэлы в качестве залога по инвестициям и выступать посредником при его продаже.

Центральный банк Венесуэлы продает золото, чтобы пополнить запасы иностранной валюты, сообщает Reuters. По данным источника, 15 тонн драгоценного металла готовят к отправке в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). В феврале должно быть реализовано еще 29 тонн неочищенного золота.

Информация о продаже золотого запаса обросла рядом скандальных предположений. Так, посредником между Венесуэлы и ОАЭ может выступать Россия: «Новая Газета» написала, что 31 января из аэропорта Внуково в Дубае отправился Boeing 757 авиакомпании «Ерофей», якобы загруженный венесуэльским золотом. Там металл мог быть обменян на наличные деньги, после чего самолет направился в Каракас. Отмечается, что это уже второй рейс самолета в Каракас за последнюю декаду.

30 января национальная ассамблея Венесуэлы (состоящая, в основном, из оппозиционеров) заявила, что глава местного ЦБ Каликсто Ортеги намеревается вывезти золотой запас в Москву, и что за металлом уже прибыл самолет. Однако называлась другая модель — Boeing 777.

По информации «Новой Газеты», к январю в российском Центробанке хранилось порядка 30 тонн венесуэльского золота. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина опровергла эту информацию.

Новость
Драгоценный груз остается неизвестным

США призвали Россию и другие страны не заключать сделок с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро по нефти или золоту. Высокопоставленный чиновник вашингтонской администрации, на которого ссылается Reuters, заявил, что это попытка кражи принадлежащих стране активов.

Россия отвергла предположения о посреднической роли в деле продажи золота. «Ни Кремль, ни правительство к этому никакого отношения не имеют», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он отметил, что проводить сделки по своему золотому запасу — суверенное право Венесуэлы.

Информация о российском следе в этой истории выглядит убедительно, считает руководитель научно-образовательного центра American Studies, доцент Томского государственного университета Сергей Шевченко. «С одной стороны Россия пытается урвать хотя бы то, что осталось, с другой — Мадуро пытается выглядеть платежеспособным», — заявил он Forbes.

По его мнению, венесуэльская «золотая лихорадка» была спровоцирована американскими санкциями 2017 года. Республика попыталась обойти санкции за счет золотых запасов тремя путями, продолжает эксперт. В первом случае, она начала осуществлять расчет по операциям с зарубежными компаниями гособлигациями, освобожденными от санкций и подкрепленными золотым запасом, во втором — заключала своп-соглашения с международными банками под залог своих золотых запасов, размещенных в Европе. Наконец, осуществлялся прямой расчет золотом за поставки продовольствия и покрывались долгосрочные обязательства перед кредиторами, в том числе перед Россией.

С тем, что Россия действительно могла вывезти венесуэльское золото в качестве, например, обеспечительной меры при угрозе потери своих инвестиций, не согласен доцент НИУ ВШЭ Михаил Миронюк:

Практика последних 10 лет показывает, что Россия не прибегает к такого рода инструментам. Есть ощущение, что информация по этому вопросу в американских и британских СМИ не является достоверной. Проще говоря, все эти «золотые самолеты» — из разряда фантастики, а, может быть, являются сознательной информационной провокацией.

Если суммировать тонны золота, которые якобы были проданы еще в прошлом году Турции, ОАЭ или вывезены в Россию, плюс арестованные Великобританией, окажется, что Венесуэла отправила за рубеж больше золота, чем имела, заключил эксперт.

С 2006 года, подсчитало агентство Reuters, Россия предоставила Венесуэле займов на $17 млрд (в том числе $6 млрд в виде авансов, которые заплатила «Роснефть» за поставки венесуэльской нефти). В декабре 2011 года Россия предоставила Венесуэле кредит в $4 млрд на поставку продукции военного назначения, этот долг несколько раз реструктурировался, последний раз — в ноябре 2017 года (тогда долг составлял $3,15 млрд). По итогам визита в Москву в декабре 2018 года Мадуро заявил, что договорился с Россией об инвестициях в объеме более $5 млрд в совместные нефтяные проекты и $1 млрд — в добывающую промышленность.

Алексей Сивашенков, Варвара Перцова

Справка
В Венесуэле началась революция

Лидер оппозиции объявил себя президентом. На улицах бои, есть жертвы.

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий
Следите за развитием темы Что происходит в Венесуэле
 Чем отличается мозг миллиардера? Объясняет Татьяна Черниговская
Преступная поспешность. Чем обернулась приватизация квартир
Трамп пообещал «военный ответ» на нарушение Россией ДРСМД
Что было на борту российских самолетов, вылетевших из Венесуэлы
Дети российского бизнесмена сделали «ковер» из отцовских денег
Названо имя богатейшего человека в истории Земли
Российскую актрису задержали в США за похищение ребенка
Культовую советскую группу приняли за Путина и Мадуро
Судьба генерала. Как фотография сломала жизнь герою Вьетнама
Спорт
10 главных трансферов зимы в Европе Вот самые интересные переходы в январе 2019-го
Hi-Tech
В Антарктиде нашли гигантскую пещеру размером с Манхэттен Таинственный объект находится там, где раньше было около 14 миллиардов тонн льда.
Авто
Заброшенным постам ДПС нашли новое применение МВД планирует передать Росавтодору неиспользуемые посты ДПС под площадки для отдыха водителей
Кино
Умерла актриса фильмов «Операция „Ы“» и «Дети Дон-Кихота» Валентина Березуцкая скончалась на 87-м году жизни
Недвижимость
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
Женщина рассказала, как расплатилась с четырьмя ипотеками
Люди с деньгами скупают жилье в Лиссабоне. И у них на это пять причин
Каждый десятый россиянин купит жилье в 2019 году
Популярные темы на «Детях»
Раньше и сейчас. Почему? 316
Выбор транспорта 296
Красота женщин разных стран 294
Стоит ли водить ребенка в сад с двух летнего возраста? 189
Леди
Очень страшно: 5 видов обуви, которые травмируют твои ноги Для большинства женщин красота важнее здоровья, поэтому остаются популярными туфли на высоком каблуке
Все о ремонте
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Минималистичный интерьер с элементами поп-арта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь