Сундук мертвеца. Причастна ли Россия к продаже венесуэльского золота

Центральный банк Венесуэлы продает золото, чтобы пополнить запасы иностранной валюты, сообщает Reuters. По данным источника, 15 тонн драгоценного металла готовят к отправке в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). В феврале должно быть реализовано еще 29 тонн неочищенного золота.

Информация о продаже золотого запаса обросла рядом скандальных предположений. Так, посредником между Венесуэлы и ОАЭ может выступать Россия: «Новая Газета» написала, что 31 января из аэропорта Внуково в Дубае отправился Boeing 757 авиакомпании «Ерофей», якобы загруженный венесуэльским золотом. Там металл мог быть обменян на наличные деньги, после чего самолет направился в Каракас. Отмечается, что это уже второй рейс самолета в Каракас за последнюю декаду.

30 января национальная ассамблея Венесуэлы (состоящая, в основном, из оппозиционеров) заявила, что глава местного ЦБ Каликсто Ортеги намеревается вывезти золотой запас в Москву, и что за металлом уже прибыл самолет. Однако называлась другая модель — Boeing 777.

По информации «Новой Газеты», к январю в российском Центробанке хранилось порядка 30 тонн венесуэльского золота. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина опровергла эту информацию.

Новость Драгоценный груз остается неизвестным

США призвали Россию и другие страны не заключать сделок с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро по нефти или золоту. Высокопоставленный чиновник вашингтонской администрации, на которого ссылается Reuters, заявил, что это попытка кражи принадлежащих стране активов.

Россия отвергла предположения о посреднической роли в деле продажи золота. «Ни Кремль, ни правительство к этому никакого отношения не имеют», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он отметил, что проводить сделки по своему золотому запасу — суверенное право Венесуэлы.

Информация о российском следе в этой истории выглядит убедительно, считает руководитель научно-образовательного центра American Studies, доцент Томского государственного университета Сергей Шевченко. «С одной стороны Россия пытается урвать хотя бы то, что осталось, с другой — Мадуро пытается выглядеть платежеспособным», — заявил он Forbes.

По его мнению, венесуэльская «золотая лихорадка» была спровоцирована американскими санкциями 2017 года. Республика попыталась обойти санкции за счет золотых запасов тремя путями, продолжает эксперт. В первом случае, она начала осуществлять расчет по операциям с зарубежными компаниями гособлигациями, освобожденными от санкций и подкрепленными золотым запасом, во втором — заключала своп-соглашения с международными банками под залог своих золотых запасов, размещенных в Европе. Наконец, осуществлялся прямой расчет золотом за поставки продовольствия и покрывались долгосрочные обязательства перед кредиторами, в том числе перед Россией.

С тем, что Россия действительно могла вывезти венесуэльское золото в качестве, например, обеспечительной меры при угрозе потери своих инвестиций, не согласен доцент НИУ ВШЭ Михаил Миронюк:

Практика последних 10 лет показывает, что Россия не прибегает к такого рода инструментам. Есть ощущение, что информация по этому вопросу в американских и британских СМИ не является достоверной. Проще говоря, все эти «золотые самолеты» — из разряда фантастики, а, может быть, являются сознательной информационной провокацией.

Если суммировать тонны золота, которые якобы были проданы еще в прошлом году Турции, ОАЭ или вывезены в Россию, плюс арестованные Великобританией, окажется, что Венесуэла отправила за рубеж больше золота, чем имела, заключил эксперт.

С 2006 года, подсчитало агентство Reuters, Россия предоставила Венесуэле займов на $17 млрд (в том числе $6 млрд в виде авансов, которые заплатила «Роснефть» за поставки венесуэльской нефти). В декабре 2011 года Россия предоставила Венесуэле кредит в $4 млрд на поставку продукции военного назначения, этот долг несколько раз реструктурировался, последний раз — в ноябре 2017 года (тогда долг составлял $3,15 млрд). По итогам визита в Москву в декабре 2018 года Мадуро заявил, что договорился с Россией об инвестициях в объеме более $5 млрд в совместные нефтяные проекты и $1 млрд — в добывающую промышленность.

Алексей Сивашенков, Варвара Перцова

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