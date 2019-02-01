Володин считает, что ПАСЕ должна возвратить России уплаченные ранее взносы

Источник: РИА Новости

«Вот если говорить об отношениях, то, исходя из того, что нам не дали возможность участвовать — причем это было не по нашей вине, а исходя из того решения, которое было принято, — хотелось бы, чтобы Парламентская ассамблея (Совета Европы — ред.) России возвратила бы средства, а это деньги большие», — сказал Володин в эфире телеканала «Россия 24».

Читайте также ПАСЕ приняла резолюцию по ситуации в Керченском проливе

Парламентарий добавил, что в 2014 году российскую делегацию лишили права голоса и РФ не участвовала в работе ПАСЕ, в 2015 и 2016 годах она также не участвовала в работе ассамблеи, потому что российская делегация была лишена права голоса.

Председатель ГД отметил, что с 2014 по 2016 год Россия оплачивала взнос, а в 2017-м оплатила треть взносов.