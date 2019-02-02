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08:15 (мск), источник: Lenta.Ru

ВМФ России получили вызывающие галлюцинации системы

Корабли ВМФ России начали оснащаться системами, ослепляющими противника и вызывающими галлюцинации. Речь идет о станциях визуально-оптических помех 5П-42 «Филин». Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе холдинга «Росэлектроника», который занимается их созданием.

Источник: РИА "Новости"

Станция предназначена для ослепления противника ночью и в сумерках. Действие «Филина» основано на модуляции яркости светового излучения. Низкочастотные колебания яркости вызывают временные расстройства органов зрения за счет возбуждения зрительных нервов.

Аппаратуру испытывали на добровольцах, которые должны были вести прицельную стрельбу из стрелкового оружия по мишеням. Во время тестов с «Филином» они говорили, что «цели не видно».

«20 процентов отмечали галлюциногенный эффект воздействия, описанный как “пятно света плавает перед глазами”, и 45 процентов жаловались на головокружение, тошноту, признаки дезориентации в пространстве», — сказали в «Росэлектронике».

Станции установили на фрегатах «Адмирал Горшков» и «Адмирал Касатонов», который сейчас проходит заводские испытания. Таким же оборудованием оснастят еще два корабля проекта 22350, их уже строят на заводе «Северная верфь».

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21 декабря 2018© Ньюстюб
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