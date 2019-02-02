Трамп заявил о желании заключить с Россией новый ракетный договор
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы заключить новый договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы заключить новый договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Я надеюсь, мы сможем собрать всех в большой и красивой комнате и заключить новый договор, который будет намного лучше. Я бы, несомненно, хотел это увидеть.
Россия открыта к координации и сотрудничеству с
«Открыты к тесной координации и полноформатному сотрудничеству с
При этом сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что заявление Трампа — лишь риторика, за которой нет реальной готовности заключить новый договор.
«Трамп хотел бы заключить новый договор об РСМД? Это слова, но не дела. Их цель — успокоить евросоюзников и подсластить горькую для них пилюлю выхода США из действующего договора. А дела заключаются в том, что США уже решили разрушить договор от 1987 года. Остальное — лишь риторика», — написал Пушков в Twitter.
Ранее в пятницу Трамп заявил, что Вашингтон 2 февраля начинает процедуру выхода из ДРСМД с Россией. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что «если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода», договор будет расторгнут.
«Если американская сторона, администрация, Белый дом
Глава британского МИД Джереми Хант заявил, что поддерживает решение США о приостановке участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
В то же время министр иностранных дел Германии Хайко Маас выразил мнение, что мир станет менее безопасным после объявления решения США о выходе из ДРСМД.
«США хотят выйти из ДРСМД. К сожалению, Россия не готова восстановить верность договору. Без договора будет меньше безопасности. Нам нужны не дебаты о наращивании вооружений, а всеобъемлющий контроль над вооружениями», — написал Маас в Twitter.
В свою очередь, спикер палаты представителей, лидер демократической партии в американском конгрессе Нэнси Пелоси обвинила правительство Трампа в разрушении мировой стабильности в результате потенциального выхода из ДРСМД, по её словам, это может привести к втягиванию Штатов к гонке вооружений.
Неприкрытое несоблюдение Россией этого договора вызывает глубокую озабоченность, но отказ от ключевой основы нашей системы безопасности в области нераспространения создает неприемлемые риски.
«Администрация должна исчерпать все дипломатические усилия и тесно сотрудничать с союзниками по НАТО в течение следующих шести месяцев, чтобы избежать вовлечения США в опасную гонку вооружений», — сообщается в заявлении, размещенном на официальном сайте Пелоси.
«Мы должны быть сильными, умными и избрать правильную стратегию, чтобы обеспечить безопасность Америки», — подчеркнула она.
Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США о нарушении Москвой ДРСМД голословны, ракета 9М729, которая вызывает у Вашингтона подозрения, была испытана на разрешенную договором дальность.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что американская сторона не предоставила свидетельств того, что дальность полета ракеты нарушает ДРСМД. США отказались принять участие в брифинге, на котором общественности впервые была продемонстрирована эта ракета, и потребовали ее уничтожить. Эту меру Вашингтон считал необходимой и главной для сохранения договора. Прошедшие на этой неделе обсуждения ДРСМД в Пекине между представителями МИД РФ и госдепартамента США закончились безрезультатно.