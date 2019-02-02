Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Винокур обратился к Ахеджаковой после инцидента с Галкиным
Находка на краю Солнечной системы потрясла ученых
Светлана Лобода с дочкой устроили фотосессию в одинаковых нарядах
55-летнего Джонни Деппа «состарили» для новой роли: первое фото
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
Судьба генералаЭтот снимок открыл миру правду о Вьетнамской войне. Но сломал жизнь ее герою
Почему силовики уничтожают «клан Арашуковых»
Почему Ту-22 под Мурманском разорвало как картонку
Лавров требует сурово наказать Наргиз после случая на сцене
Главе «Газпрома» приписали квартиру за миллиард
Россию лишили золота ОИ-2012 и других медалей. Доказательств нет
«Зенит» дозаявил Ракицкого, Барриоса и Азмуна для участия в ЛЕ
Отпетые. Российские музыканты, сменившие профессию
10 лучших идей для дешевых свиданий
Заброшенным постам ДПС нашли новое применение
Kia Rio стал почти внедорожником (наконец-то)
Россиянам объяснили, почему экономить тепло невыгодно
5 признаков быта СССР, которых больше нет нигде
Фоторепортажи
10Первое лунное затмение года
19Морские дьяволы и рыбы-клоуны: победители конкурса Ocean Art 2018
11:22 (мск), источник: РИА Новости

Трамп заявил о желании заключить с Россией новый ракетный договор

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы заключить новый договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Источник: Reuters
Я надеюсь, мы сможем собрать всех в большой и красивой комнате и заключить новый договор, который будет намного лучше. Я бы, несомненно, хотел это увидеть.

Готовность к сотрудничеству

Россия открыта к координации и сотрудничеству с государствами-единомышленниками в интересах укрепления международной безопасности, отметили после заявления Трампа в МИД России.

«Открыты к тесной координации и полноформатному сотрудничеству с государствами-единомышленниками в интересах укрепления стратегической стабильности и международной безопасности», — говорится в заявлении.

Читайте также
Трамп пообещал подготовить варианты военного ответа на нарушение Россией ДРСМД

При этом сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что заявление Трампа — лишь риторика, за которой нет реальной готовности заключить новый договор.

«Трамп хотел бы заключить новый договор об РСМД? Это слова, но не дела. Их цель — успокоить евросоюзников и подсластить горькую для них пилюлю выхода США из действующего договора. А дела заключаются в том, что США уже решили разрушить договор от 1987 года. Остальное — лишь риторика», — написал Пушков в Twitter.

Выход США из ДРСМД

Ранее в пятницу Трамп заявил, что Вашингтон 2 февраля начинает процедуру выхода из ДРСМД с Россией. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что «если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода», договор будет расторгнут.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва оставляет за собой право на ответную реакцию в случае окончательного разрыва Соединенными Штатами ДРСМД.

«Если американская сторона, администрация, Белый дом все-таки окончательно сформируют свое мнение и выйдут из ДРСМД, Москва оставляет за собой право на соответствующую реакцию и ответные действия, что, естественно, и будет сделано», — сказала Захарова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Читайте также
Рябков назвал реальной возможность развертывания крылатых ракет США в Румынии

Реакция других стран

Глава британского МИД Джереми Хант заявил, что поддерживает решение США о приостановке участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

В то же время министр иностранных дел Германии Хайко Маас выразил мнение, что мир станет менее безопасным после объявления решения США о выходе из ДРСМД.

«США хотят выйти из ДРСМД. К сожалению, Россия не готова восстановить верность договору. Без договора будет меньше безопасности. Нам нужны не дебаты о наращивании вооружений, а всеобъемлющий контроль над вооружениями», — написал Маас в Twitter.

В свою очередь, спикер палаты представителей, лидер демократической партии в американском конгрессе Нэнси Пелоси обвинила правительство Трампа в разрушении мировой стабильности в результате потенциального выхода из ДРСМД, по её словам, это может привести к втягиванию Штатов к гонке вооружений.

Неприкрытое несоблюдение Россией этого договора вызывает глубокую озабоченность, но отказ от ключевой основы нашей системы безопасности в области нераспространения создает неприемлемые риски.
Нэнси Пелоси
лидер демократической партии в американском конгрессе

«Администрация должна исчерпать все дипломатические усилия и тесно сотрудничать с союзниками по НАТО в течение следующих шести месяцев, чтобы избежать вовлечения США в опасную гонку вооружений», — сообщается в заявлении, размещенном на официальном сайте Пелоси.

«Мы должны быть сильными, умными и избрать правильную стратегию, чтобы обеспечить безопасность Америки», — подчеркнула она.

Позиция России по ДРСМД

Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США о нарушении Москвой ДРСМД голословны, ракета 9М729, которая вызывает у Вашингтона подозрения, была испытана на разрешенную договором дальность.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что американская сторона не предоставила свидетельств того, что дальность полета ракеты нарушает ДРСМД. США отказались принять участие в брифинге, на котором общественности впервые была продемонстрирована эта ракета, и потребовали ее уничтожить. Эту меру Вашингтон считал необходимой и главной для сохранения договора. Прошедшие на этой неделе обсуждения ДРСМД в Пекине между представителями МИД РФ и госдепартамента США закончились безрезультатно.

Справка
Что нужно знать о договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

История, суть и важность договора — в материале «Ъ».

Следите за развитием темы Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
 Западные читатели отреагировали на перехват Су-27 истребителя НАТО
Роскошный спа-курорт семьи Арашуковых сняли на видео
Умер легендарный диктор программы "Время" Евгений Суслов
Что было на борту российских самолетов, вылетевших из Венесуэлы
В Черном море нашли «потерянный флот Гитлера»
Кейн Веласкес: перспективы самого опасного тяжеловеса планеты
Дети российского бизнесмена сделали «ковер» из отцовских денег
Названо имя богатейшего человека в истории Земли
Спорт
Россию лишили золота ОИ-2012 и других медалей. Доказательств нет Это когда-нибудь кончится?
Hi-Tech
В Антарктиде нашли гигантскую пещеру размером с Манхэттен Таинственный объект находится там, где раньше было около 14 миллиардов тонн льда.
Авто
Заброшенным постам ДПС нашли новое применение МВД планирует передать Росавтодору неиспользуемые посты ДПС под площадки для отдыха водителей
Кино
Умерла актриса фильмов «Операция „Ы“» и «Дети Дон-Кихота» Валентина Березуцкая скончалась на 87-м году жизни
Недвижимость
Женщина рассказала, как расплатилась с четырьмя ипотеками
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
Брюс Уиллис останется без роскошного поместья
Можно ли не платить за антенну, если ей не пользуешься?
Популярные темы на «Детях»
Красота женщин разных стран 482
Раньше и сейчас. Почему? 455
Выбор транспорта 308
Третьяковская ватрушка Куинджи 225
Леди
Очень страшно: 5 видов обуви, которые травмируют твои ноги Для большинства женщин красота важнее здоровья, поэтому остаются популярными туфли на высоком каблуке
Все о ремонте
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Дизайн небольшой двушки для семьи: как обустроить полноценную детскую в гостиной
Вагон поезда времен Второй мировой войны превратили в стильное жилье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь