Трамп заявил о желании заключить с Россией новый ракетный договор

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Я надеюсь, мы сможем собрать всех в большой и красивой комнате и заключить новый договор, который будет намного лучше. Я бы, несомненно, хотел это увидеть.

Готовность к сотрудничеству

Россия открыта к координации и сотрудничеству с государствами-единомышленниками в интересах укрепления международной безопасности, отметили после заявления Трампа в МИД России.

«Открыты к тесной координации и полноформатному сотрудничеству с государствами-единомышленниками в интересах укрепления стратегической стабильности и международной безопасности», — говорится в заявлении.

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При этом сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что заявление Трампа — лишь риторика, за которой нет реальной готовности заключить новый договор.

«Трамп хотел бы заключить новый договор об РСМД? Это слова, но не дела. Их цель — успокоить евросоюзников и подсластить горькую для них пилюлю выхода США из действующего договора. А дела заключаются в том, что США уже решили разрушить договор от 1987 года. Остальное — лишь риторика», — написал Пушков в Twitter.

Выход США из ДРСМД

Ранее в пятницу Трамп заявил, что Вашингтон 2 февраля начинает процедуру выхода из ДРСМД с Россией. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что «если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода», договор будет расторгнут.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва оставляет за собой право на ответную реакцию в случае окончательного разрыва Соединенными Штатами ДРСМД.

«Если американская сторона, администрация, Белый дом все-таки окончательно сформируют свое мнение и выйдут из ДРСМД, Москва оставляет за собой право на соответствующую реакцию и ответные действия, что, естественно, и будет сделано», — сказала Захарова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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Реакция других стран

Глава британского МИД Джереми Хант заявил, что поддерживает решение США о приостановке участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

В то же время министр иностранных дел Германии Хайко Маас выразил мнение, что мир станет менее безопасным после объявления решения США о выходе из ДРСМД.

«США хотят выйти из ДРСМД. К сожалению, Россия не готова восстановить верность договору. Без договора будет меньше безопасности. Нам нужны не дебаты о наращивании вооружений, а всеобъемлющий контроль над вооружениями», — написал Маас в Twitter.

В свою очередь, спикер палаты представителей, лидер демократической партии в американском конгрессе Нэнси Пелоси обвинила правительство Трампа в разрушении мировой стабильности в результате потенциального выхода из ДРСМД, по её словам, это может привести к втягиванию Штатов к гонке вооружений.

Неприкрытое несоблюдение Россией этого договора вызывает глубокую озабоченность, но отказ от ключевой основы нашей системы безопасности в области нераспространения создает неприемлемые риски. Нэнси Пелоси лидер демократической партии в американском конгрессе

«Администрация должна исчерпать все дипломатические усилия и тесно сотрудничать с союзниками по НАТО в течение следующих шести месяцев, чтобы избежать вовлечения США в опасную гонку вооружений», — сообщается в заявлении, размещенном на официальном сайте Пелоси.

«Мы должны быть сильными, умными и избрать правильную стратегию, чтобы обеспечить безопасность Америки», — подчеркнула она.

Позиция России по ДРСМД

Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США о нарушении Москвой ДРСМД голословны, ракета 9М729, которая вызывает у Вашингтона подозрения, была испытана на разрешенную договором дальность.