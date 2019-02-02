Китай выступил против выхода США из ДРСМД

Источник: AP 2019

Китай выступает против одностороннего выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и призывает Москву и Вашингтон урегулировать разногласия путем диалога. Об этом говорится в опубликованном в субботу заявлении официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.

«Расширение ДРСМД затрагивает ряд сложных политических, военных и юридических вопросов, многие государства выражают свою озабоченность в связи с этим», — указал дипломат.

«Китай выступает против многосторонности этого договора. Первостепенной задачей является отстаивание существующего соглашения и выполнение обязательств по нему, а не разрушение прежнего и создание нового договора», — отмечается в документе.