Китай выступил против выхода США из ДРСМД
ПЕКИН, 2 февраля. /ТАСС/ — В МИД КНР призвали Соединенные Штаты и Россию урегулировать разногласия путем диалога.
ПЕКИН, 2 февраля. /ТАСС/ — В МИД КНР призвали Соединенные Штаты и Россию урегулировать разногласия путем диалога.
Китай выступает против одностороннего выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и призывает Москву и Вашингтон урегулировать разногласия путем диалога. Об этом говорится в опубликованном в субботу заявлении официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.
«Расширение ДРСМД затрагивает ряд сложных политических, военных и юридических вопросов, многие государства выражают свою озабоченность в связи с этим», — указал дипломат.
«Китай выступает против многосторонности этого договора. Первостепенной задачей является отстаивание существующего соглашения и выполнение обязательств по нему, а не разрушение прежнего и создание нового договора», — отмечается в документе.
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