Россия приостанавливает участие в ДРСМД
МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/ — Президент РФ Владимир Путин поручил больше не инициировать переговоры по этому вопросу.
МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/ — Президент РФ Владимир Путин поручил больше не инициировать переговоры по этому вопросу.
Президент России Владимир Путин заявил о приостановке участия РФ в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
«Мы поступим следующим образом. Наш ответ будет зеркальным. Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в договоре, и мы приостанавливаем», — заявил глава государства на встрече с министрами обороны и иностранных дел Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым.
Также Путин поручил прекратить попытки инициировать переговоры по вопросу ДРСМД.
«Все наши предложения, как и прежде, в этой сфере [ограничения ракет средней и меньшей дальности] остаются на столе, двери для переговоров открыты, — сказал глава государства. — Вместе с тем прошу оба ведомства впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме».
Подождем, пока наши партнеры созреют для того, чтобы вести с нами равноправный, содержательный диалог по этой важнейшей тематике — и для нас, и для наших партнеров, да и для всего мира.
По словам президента, РФ после приостановки участия в ДРСМД будет создавать новые вооружения, но без увеличения бюджета министерства обороны.
«Мы не должны и не будем втягиваться в затратную для нас гонку вооружений», подчеркнул он.
Путин выслушал по этому поводу доклад Шойгу, который заверил, что работы будут вестись без увеличения бюджета. И оценил: «Отлично».
Глава государства отметил, что российские ракеты средней и меньшей дальности не будут размещаться в тех или иных регионах мира прежде, чем аналогичное оружие не разместят там США.
«Исходим из того, что Россия не будет размещать, если такое оружие появится, ни в Европе, ни в других регионах мира оружие средней и меньшей дальности до тех пор, пока в соответствующих регионах мира не появится подобное оружие американского производства», — подчеркнул он.
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