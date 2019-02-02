Около 80 из 100 победителей первого конкурса «Лидеры России» получили назначения

Источник: РИА "Новости"

Около 80 из 100 победителей первого конкурса управленцев «Лидеры России», проходившего в 2017—2018 годах, получили назначения в органах власти и госкорпорациях. Об этом сообщил в субботу журналистам председатель экспертного совета конкурса Павел Безручко.

Ранее сообщалось, что 67 участников первого сезона получили назначения, в том числе двое стали губернаторами, а четверо — заместителями федеральных министров.

«На текущий момент из 100 победителей финала прошлого года примерно 80 получили новые должности <…> Большинство из них [победителей первого конкурса] успешно работают, добиваются результатов в бизнесе, государственном управлении, нравятся всем», — сказал Безручко.

Конкурс «Лидеры России» — флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей», который призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Первый сезон стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года. Из почти 200 тыс. человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя. 67 участников первого сезона получили назначения, в том числе двое стали губернаторами, а четверо — заместителями федеральных министров.

Второй конкурс начался 10 октября 2018 года, для участия в проекте зарегистрировались более 227 тыс. человек. Более 91 тыс. человек получили возможность принять участие в заочном этапе. В очные полуфиналы конкурса вышло около 3,3 тыс. человек.