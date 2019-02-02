Минобороны РФ сообщило о подготовке США к производству запрещенных по договору ракет

Источник: U.S. Army Space and Missile Defense Command/Army F

США уже два года ведет подготовку к производству ракет средней и меньшей дальности, заявили в Минобороны РФ.

«В Вашингтоне еще за два года до публичных бездоказательных обвинений России в якобы нарушении ДРСМД не только приняли решение, но и приступили к подготовке к производству запрещенных договором ракет средней и меньшей дальности», — сообщили в министерстве.

США, по данным российских военных, с лета 2017 года ведет модернизацию оборонного завода в Аризоне для производства ракет средней и меньшей дальности.

«По имеющимся в Минобороны России неопровержимым данным, уже с июня 2017 года на предприятии военно-промышленной корпорации “Raytheon” в городе Тусон (Аризона) стартовала программа расширения и модернизации производственных мощностей в целях создания запрещенных договором ДРСМД ракет средней и меньшей дальности», — сообщили в Минобороны РФ.

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«Данный завод является крупнейшим многопрофильным предприятием ракетно-космической области США, выпускающим практически все типы ракетного оружия, — добавили военные, — включая крылатые ракеты средней и меньшей дальности».

По данным министерства, за два последних года «площадь завода увеличилась на 44 процента — с 55 до 79 тысяч квадратных метров, а численность сотрудников предприятия, по официальным заявлениям, должна увеличиться почти на 2000 человек».

«Практически одновременно с началом расширения производственных мощностей завода американский конгресс в ноябре 2017 года выделил Пентагону первый транш в 58 миллионов долларов, прямо указывая — «на разработку наземной ракеты средней дальности», — добавили в Минобороны России.

Накануне госсекретарь США Майк Помпео объявил о приостановке участия Соединенных Штатов в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со 2 февраля. Он отметил, что «если Россия не вернется к полному и поддающемуся проверке соблюдению договора в течение шести месяцев», то США выйдут из соглашения.

В субботу президент России Владимир Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным, Москва также приостанавливает участие в договоре и начинает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых видов ракет.

Договор о РСМД был подписан 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года.

Договор положил конец ракетному кризису в Европе, который разразился в результате размещения советских ракет и американских «Першингов».