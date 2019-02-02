Минобороны РФ сообщило о подготовке США к производству запрещенных по договору ракет
Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU — По данным российских военных, она ведется уже два года.
Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU — По данным российских военных, она ведется уже два года.
США уже два года ведет подготовку к производству ракет средней и меньшей дальности, заявили в Минобороны РФ.
«В Вашингтоне еще за два года до публичных бездоказательных обвинений России в якобы нарушении ДРСМД не только приняли решение, но и приступили к подготовке к производству запрещенных договором ракет средней и меньшей дальности», — сообщили в министерстве.
«По имеющимся в Минобороны России неопровержимым данным, уже с июня 2017 года на предприятии
«Данный завод является крупнейшим многопрофильным предприятием
По данным министерства, за два последних года «площадь завода увеличилась на 44 процента — с 55 до 79 тысяч квадратных метров, а численность сотрудников предприятия, по официальным заявлениям, должна увеличиться почти на 2000 человек».
«Практически одновременно с началом расширения производственных мощностей завода американский конгресс в ноябре 2017 года выделил Пентагону первый транш в 58 миллионов долларов, прямо указывая — «на разработку наземной ракеты средней дальности», — добавили в Минобороны России.
Накануне госсекретарь США Майк Помпео объявил о приостановке участия Соединенных Штатов в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со 2 февраля. Он отметил, что «если Россия не вернется к полному и поддающемуся проверке соблюдению договора в течение шести месяцев», то США выйдут из соглашения.
В субботу президент России Владимир Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным, Москва также приостанавливает участие в договоре и начинает
Договор о РСМД был подписан 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года.
Документом предусмотрена ликвидация целого класса ракет: он запрещает сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.