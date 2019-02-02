Россия ответит на выход США из ДРСМД разработкой новых ракет
По данным «Ъ», будут созданы наземные версии «Калибра» и «Циркона».
По данным «Ъ», будут созданы наземные версии «Калибра» и «Циркона».
Президент России Владимир Путин объявил о зеркальных действиях Москвы в ответ на приостановку США своего участия в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), действовавшего с 1987 года. По словам президента, Россия также приостанавливает участие в договоре и начинает
Решение о приостановке участия России в ДРСМД Владимир Путин заявил на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в Договоре, и мы приостанавливаем. Они объявили о том, что они занимаются НИОКР и
опытно-конструкторскимиработами, и мы будем делать то же самое.
Он назвал прямым нарушением ДРСМД использование США баллистических
Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что, по данным российской стороны, США «начали нарушать ДРСМД с 1999 года, когда стали испытывать боевые беспилотные летательные аппараты, которые по характеристикам совпадают с запрещенными договором крылатыми ракетами наземного базирования». «Впоследствии они стали использовать баллистические
Российские чиновники это категорически отрицают, а военные в подтверждение своих слов даже устроили публичный показ этого изделия для военных атташе. Американцев, правда, это выступление не убедило.
Сергей Шойгу на встрече с президентом добавил, что США не просто первый год нарушают ДРСМД, но и уже на практике приступили к производству ракет, запрещенных этим договором. Отвечая на вопрос президента РФ о том, смогут ли ответные меры России быть проведены в рамках имеющихся бюджетных назначений для министерства обороны на 2019-й и последующие годы, он ответил утвердительно. Сам господин Путин заявил, что согласился с предложениями военных о начале работ по «приземлению» крылатых ракет типа «Калибр» и создания гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности.
Как пояснили «Ъ» несколько высокопоставленных источников в госструктурах, речь идет об адаптации крылатой ракеты «Калибр-НК», устанавливающейся, в частности, на ракетные корабли Каспийской флотилии для стрельбы из
Гиперзвуковая ракета наземного базирования средней дальности будет создаваться на основе изделия 3М22 «Циркон» (разработки НПО машиностроения), утверждает источник «Ъ» в
Иван Сафронов