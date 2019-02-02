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20:00 (мск), источник: Коммерсантъ

Россия ответит на выход США из ДРСМД разработкой новых ракет

По данным «Ъ», будут созданы наземные версии «Калибра» и «Циркона».

Источник: Reuters

Президент России Владимир Путин объявил о зеркальных действиях Москвы в ответ на приостановку США своего участия в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), действовавшего с 1987 года. По словам президента, Россия также приостанавливает участие в договоре и начинает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых видов ракет. Эти изделия, по информации «Ъ», будут разрабатываться на основе крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковых ракет «Циркон».

Решение о приостановке участия России в ДРСМД Владимир Путин заявил на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в Договоре, и мы приостанавливаем. Они объявили о том, что они занимаются НИОКР и опытно-конструкторскими работами, и мы будем делать то же самое.
Владимир Путин
президент России

Он назвал прямым нарушением ДРСМД использование США баллистических ракет-мишеней в рамках создания системы ПРО в Европе.

Источник: РИА "Новости"
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Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что, по данным российской стороны, США «начали нарушать ДРСМД с 1999 года, когда стали испытывать боевые беспилотные летательные аппараты, которые по характеристикам совпадают с запрещенными договором крылатыми ракетами наземного базирования». «Впоследствии они стали использовать баллистические ракеты-мишени для испытания своей системы ПРО, а с 2014 года начали размещать в Европе пусковые установки Mk41, которые абсолютно пригодны без каких-либо изменений и для запуска ударных ракет средней дальности “Томагавк”», — отметил господин Лавров.

Напомним, США обвиняют Россию в том, что крылатая ракета 9М729, введенная в состав оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», нарушает положения ДРСМД.

Российские чиновники это категорически отрицают, а военные в подтверждение своих слов даже устроили публичный показ этого изделия для военных атташе. Американцев, правда, это выступление не убедило.

Источник: РИА "Новости"

Сергей Шойгу на встрече с президентом добавил, что США не просто первый год нарушают ДРСМД, но и уже на практике приступили к производству ракет, запрещенных этим договором. Отвечая на вопрос президента РФ о том, смогут ли ответные меры России быть проведены в рамках имеющихся бюджетных назначений для министерства обороны на 2019-й и последующие годы, он ответил утвердительно. Сам господин Путин заявил, что согласился с предложениями военных о начале работ по «приземлению» крылатых ракет типа «Калибр» и создания гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности.

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Как пояснили «Ъ» несколько высокопоставленных источников в госструктурах, речь идет об адаптации крылатой ракеты «Калибр-НК», устанавливающейся, в частности, на ракетные корабли Каспийской флотилии для стрельбы из транспортно-пусковогоконтейнера. «Этой работой занимаются специалисты екатеринбургского ОКБ “Новатор”, по оценке военных, основанной на боевом применении комплексов в Сирии, дальность поражения модернизированной ракеты составит до 2600 км», — добавил один из собеседников «Ъ».

Гиперзвуковая ракета наземного базирования средней дальности будет создаваться на основе изделия 3М22 «Циркон» (разработки НПО машиностроения), утверждает источник «Ъ» в оборонно-промышленном комплексе. Эта ракета будет запускаться с тех же пусковых установок, что используются для ракет «Калибр», поэтому затраты на НИОКР будут не столь велики, уточнил собеседник «Ъ».

Иван Сафронов

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Что нужно знать о договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

История, суть и важность договора — в материале «Ъ».

Следите за развитием темы Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
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