В Страсбурге отказались вернуть России взнос в СЕ

«Выплата полного взноса в бюджет — юридическая обязанность страны — члена Совета Европы. Пока Россия является страной Совета, она должна платить все, что рассчитано, согласно бюджету, который одобрили все 47 стран организации», — отметил собеседник.

Он также добавил, что свои обязательства нельзя оспаривать задним числом.

Ранее 2 февраля председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что Совету Европы (СЕ) следует вернуть России взносы в эту организацию за те годы, когда Москва была лишена возможности работать в ПАСЕ. При этом 25 января сообщалось, что, по подсчетам Совета Европы, Россия должна этой организации €60 млн.

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17 января депутаты Госдумы приняли решение не формировать парламентскую делегацию от России в ПАСЕ и не платить взнос в СЕ.

Российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса в 2014 году из-за вхождения Крыма в состав РФ, это ограничение регулярно продлевалось. В 2017 году российские власти решили приостановить выплаты взносов. До этого решения Москва была одним из крупнейших доноров бюджета Совета Европы, ежегодно переводя в него около €30 млн.

15 января председатель Володин заявил, что РФ вернется к работе в составе ПАСЕ только после устранения санкционных статей из ее регламента. Кроме того, в тот же день комитет Госдумы по международным делам рекомендовал не отправлять российскую делегацию для работы в ассамблее.