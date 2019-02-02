Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Инцидент с Губерниевым вышел на уровень президентов
10 ракет «Сатана» способны уничтожить США
Власти США забрали ребенка у российской актрисы
Из российских аптек изымают десятки тысяч упаковок антибиотика
Женщина рассказала, как расплатилась с четырьмя ипотеками
Первые космические туристы полетят на российском корабле Такие прогнозы дают специалисты рынка беспилотных авиационно-космических систем
Почему силовики уничтожают «клан Арашуковых»
Почему Ту-22 под Мурманском разорвало как картонку
Найденное в особняке Арашукова озадачило СК (видео)
Роскошный дом Арашукова показали на видео
«Зенит» дозаявил Ракицкого, Барриоса и Азмуна для участия в ЛЕ
«Вашингтон» без Овечкина прервал серию из семи поражений подряд
10 лучших идей для дешевых свиданий
«Самая красивая фигура России»: Седокова показала снимок в бикини
Заброшенным постам ДПС нашли новое применение
Kia Rio стал почти внедорожником (наконец-то)
Женщина рассказала, как расплатилась с четырьмя ипотеками
Каждый десятый россиянин купит жилье в 2019 году
Фоторепортажи
8Под рестораном в Лиссабоне нашли древнеримское кладбище
8Ниагарский водопад замерз из-за морозов
19:53 (мск), источник: Известия

В Страсбурге отказались вернуть России взнос в СЕ

Россия не получит обратно взнос в размере 10 млрд рублей, который она выплатила за то время, пока не участвовала в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщает 2 февраля «РИА Новости» со ссылкой на источник в Страсбурге.

«Выплата полного взноса в бюджет — юридическая обязанность страны — члена Совета Европы. Пока Россия является страной Совета, она должна платить все, что рассчитано, согласно бюджету, который одобрили все 47 стран организации», — отметил собеседник.

Он также добавил, что свои обязательства нельзя оспаривать задним числом.

Ранее 2 февраля председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что Совету Европы (СЕ) следует вернуть России взносы в эту организацию за те годы, когда Москва была лишена возможности работать в ПАСЕ. При этом 25 января сообщалось, что, по подсчетам Совета Европы, Россия должна этой организации €60 млн.

Читайте также
ПАСЕ приняла резолюцию по ситуации в Керченском проливе

17 января депутаты Госдумы приняли решение не формировать парламентскую делегацию от России в ПАСЕ и не платить взнос в СЕ.

Российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса в 2014 году из-за вхождения Крыма в состав РФ, это ограничение регулярно продлевалось. В 2017 году российские власти решили приостановить выплаты взносов. До этого решения Москва была одним из крупнейших доноров бюджета Совета Европы, ежегодно переводя в него около €30 млн.

15 января председатель Володин заявил, что РФ вернется к работе в составе ПАСЕ только после устранения санкционных статей из ее регламента. Кроме того, в тот же день комитет Госдумы по международным делам рекомендовал не отправлять российскую делегацию для работы в ассамблее.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Украина не признает итогов плебисцита и по-прежнему считает полуостров своей территорией.

 Мы идем на Маракайбо: начнут ли США военную кампанию против Венесуэлы
Еда без правил: школьники отказываются питаться «собачьей едой»
Россия ответит на выход США из ДРСМД разработкой новых ракет
Генерал ВВС Венесуэлы признал Гуайдо президентом
Умер легендарный диктор программы "Время" Евгений Суслов
Россиянам повесят умные счетчики на газ
В Черном море нашли «потерянный флот Гитлера»
В Саратове вынесено первое решение за экстремизм в интернете
Спорт
Хабиб Нурмагомедов не исключил примирения с Конором Макгрегором Нурмагомедов защитил пояс чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе в октябре, победив Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде
Hi-Tech
В Антарктиде нашли гигантскую пещеру размером с Манхэттен Таинственный объект находится там, где раньше было около 14 миллиардов тонн льда.
Авто
В 2009 году «Ниве» хотели внедрить квадратные фары (фото) 10 лет назад АВТОВАЗ работал над глубоким обновлением «Нивы», которое включало любопытный рестайлинг
Кино
Умерла актриса фильмов «Операция „Ы“» и «Дети Дон-Кихота» Валентина Березуцкая скончалась на 87-м году жизни
Недвижимость
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
Женщина рассказала, как расплатилась с четырьмя ипотеками
Брюс Уиллис останется без роскошного поместья
Можно ли не платить за антенну, если ей не пользуешься?
Дети
Константин Хабенский стал многодетным отцом Жена актера родила дочь
Леди
Очень страшно: 5 видов обуви, которые травмируют твои ноги Для большинства женщин красота важнее здоровья, поэтому остаются популярными туфли на высоком каблуке
Все о ремонте
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Как обустроить полноценную детскую в гостиной (фото)
Интерьер квартиры в знаменитом Толстовском доме
Дерево и камень — идеальное сочетание для загородного дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь