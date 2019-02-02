Болтон просит руководство ВС Венесуэлы перейти на сторону оппозиции

Источник: AP 2019

«Обращаюсь к руководству Вооруженных сил Венесуэлы, именно сейчас наступило время выступить на стороне народа Венесуэлы. Ваше право и обязанность — защищать конституцию и демократию в Венесуэле», — утверждает он.

Читайте также Мадуро предложил провести в Венесуэле досрочные парламентские выборы

Слова Болтона по сути дублируют заявление лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, который в субботу на антиправительственном митинге в Каракасе в очередной раз призвал военных перейти на его сторону и принять международную гуманитарную помощь.

Ранее венесуэльская газета El Nacional сообщила, что генерал ВВС страны Франсиско Эстебан Янес Родригес признал Гуайдо исполняющим обязанности президента страны. Он также назвал власть действующего президента страны Николаса Мадуро «диктаторской» и заверил, что 90% личного состава ВС не поддерживают главу государства. Его обращение было обнародовано за несколько часов до начала в южноамериканской стране манифестаций, созванных как противниками, так и сторонниками правительства.