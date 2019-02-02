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22:46 (мск), источник: ТАСС

Болтон просит руководство ВС Венесуэлы перейти на сторону оппозиции

ВАШИНГТОН, 2 февраля. /ТАСС/. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон призвал руководство ВС Венесуэлы перейти на сторону оппозиции. Соответствующее сообщение он разместил в субботу на своей странице в сети Twitter.

Источник: AP 2019

«Обращаюсь к руководству Вооруженных сил Венесуэлы, именно сейчас наступило время выступить на стороне народа Венесуэлы. Ваше право и обязанность — защищать конституцию и демократию в Венесуэле», — утверждает он.

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Слова Болтона по сути дублируют заявление лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, который в субботу на антиправительственном митинге в Каракасе в очередной раз призвал военных перейти на его сторону и принять международную гуманитарную помощь.

Ранее венесуэльская газета El Nacional сообщила, что генерал ВВС страны Франсиско Эстебан Янес Родригес признал Гуайдо исполняющим обязанности президента страны. Он также назвал власть действующего президента страны Николаса Мадуро «диктаторской» и заверил, что 90% личного состава ВС не поддерживают главу государства. Его обращение было обнародовано за несколько часов до начала в южноамериканской стране манифестаций, созванных как противниками, так и сторонниками правительства.

Представители ВВС в опубликованном в субботу в Twitter заявлении назвали генерала предателем.

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