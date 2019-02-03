В нескольких городах Сербии прошли антиправительственные митинги

Источник: AFP 2019

Активисты пришли на шествие с плакатами: «Наступило волчье время», «Верните пенсии», «Хватит лжи и обещаний, пенсионеры голодные». Демонстрация стартовала на площадке у философского факультета Белградского университета. Затем колонна протестующих двинулась по улицам города, перекрывая автомобильное движение. Полиция останавливала потоки машин на главных улицах, обеспечивая беспрепятственный проход манифестантам.

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Главным лозунгом шествия стал девиз «Один из пяти миллионов», который появился после заявления президента Сербии Александара Вучича, что он не допустит незаконного захвата власти, «даже если протестующих будет пять миллионов». После митинга и шествия активисты зажгли файеры и оставили властям ящики с письмами, в которых объяснили, почему участвуют в протестах.

На этот раз к акции присоединились производители малины, недовольные закупочными ценами на свою продукцию. Рядом с ними в колонне шли преподаватели факультета политических наук, которые требовали отставки министра просвещения Младена Шарчевича.

Акции протеста проходят девятую неделю подряд. Поводом к началу протестов стало избиение одного из оппозиционеров Борко Стефановича в городе Крушевац группой злоумышленников. Оппозиция в этой связи обвинила власть в создании атмосферы насилия и призвала своих сторонников выйти на улицы.