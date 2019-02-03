Мэй намерена вернуться в Брюссель, чтобы попытаться изменить сделку по Brexit

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«Когда я вернусь в Брюссель, я буду сражаться за Британию и Северную Ирландию, я буду вооружена новым мандатом, новыми идеями и решимостью достигнуть прагматичных решений, реализующих Brexit, за который проголосовал британский народ, гарантировав при этом отсутствие какой-либо жесткой границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия», — приводит издание послание британского премьера.

29 января британские парламентарии одобрили две поправки к биллю о выходе Соединенного Королевства из состава Евросоюза. Они потребовали от правительства избежать Brexit без сделки, а также постановили убрать из текста проекта соглашения с Евросоюзом упоминание о «бэкстопе» — спорном защитном механизме, который не должен допустить появления физической границы между Северной Ирландией и Ирландией.

Таким образом итоги состоявшегося голосования в Палате общин наделяют премьер-министра Терезу Мэй необходимыми полномочиями для того, чтобы вернуться в Брюссель для продолжения диалога с властями ЕС по условиям Brexit. Однако глава Евросовета Дональд Туск в свою очередь заявил, что ЕС не будет пересматривать достигнутую 25 ноября прошлого года между Брюсселем и Лондоном сделку.