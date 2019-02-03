Мэй намерена вернуться в Брюссель, чтобы попытаться изменить сделку по Brexit
ЛОНДОН, 3 февраля. /ТАСС/.
ЛОНДОН, 3 февраля. /ТАСС/.
«Когда я вернусь в Брюссель, я буду сражаться за Британию и Северную Ирландию, я буду вооружена новым мандатом, новыми идеями и решимостью достигнуть прагматичных решений, реализующих Brexit, за который проголосовал британский народ, гарантировав при этом отсутствие
29 января британские парламентарии одобрили две поправки к биллю о выходе Соединенного Королевства из состава Евросоюза. Они потребовали от правительства избежать Brexit без сделки, а также постановили убрать из текста проекта соглашения с Евросоюзом упоминание о «бэкстопе» — спорном защитном механизме, который не должен допустить появления физической границы между Северной Ирландией и Ирландией.
Таким образом итоги состоявшегося голосования в Палате общин наделяют
Референдум по вопросу о дальнейшем членстве Соединенного Королевства в Евросоюзе состоялся 23 июня 2016 года. Победу на нем с результатом 51,9% одержали сторонники Brexit. Его итогом должен стать официальный выход Великобритании из ЕС 29 марта нынешнего года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.