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02:48 (мск), источник: Lenta.Ru

Коалиция США нанесла удар по сирийским военным

Международная коалиция во главе с США нанесла авиаудар по военным сирийской армии. Об этом сообщает агентство SANA.

Атака произошла в районе города Бу-Кемаль на востоке Сирии около 23:30 по местному времени (0:30 по московскому). В результате была уничтожена артиллерийская установка сирийской армии, двое военных были ранены.

В Сирии с 2011 года продолжается противостояние президента Башара Асада и мятежников, добивающихся его свержения. Конфликт перерос в полномасштабную гражданскую войну, в ходе которой окрепли террористические организации, в том числе «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России).

Международная коалиция во главе с Соединенными Штатами с 2014 года наносит в Сирии удары по позициям террористов без официального разрешения Дамаска. ВКС России наносят удары по боевикам в этой стране с осени 2015-го по просьбе сирийского правительства.

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