Коалиция США нанесла удар по сирийским военным
Международная коалиция во главе с США нанесла авиаудар по военным сирийской армии. Об этом сообщает агентство SANA.
Международная коалиция во главе с США нанесла авиаудар по военным сирийской армии. Об этом сообщает агентство SANA.
Атака произошла в районе города
В Сирии с 2011 года продолжается противостояние президента Башара Асада и мятежников, добивающихся его свержения. Конфликт перерос в полномасштабную гражданскую войну, в ходе которой окрепли террористические организации, в том числе «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России).
Международная коалиция во главе с Соединенными Штатами с 2014 года наносит в Сирии удары по позициям террористов без официального разрешения Дамаска. ВКС России наносят удары по боевикам в этой стране с осени 2015-го по просьбе сирийского правительства.