Коалиция США нанесла удар по сирийским военным

Атака произошла в районе города Бу-Кемаль на востоке Сирии около 23:30 по местному времени (0:30 по московскому). В результате была уничтожена артиллерийская установка сирийской армии, двое военных были ранены.

В Сирии с 2011 года продолжается противостояние президента Башара Асада и мятежников, добивающихся его свержения. Конфликт перерос в полномасштабную гражданскую войну, в ходе которой окрепли террористические организации, в том числе «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России).