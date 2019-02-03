Аваков пообещал подавить новый Майдан

Источник: РИА Новости

«Кандидаты должны понимать, что в своей отчаянной борьбе они не должны торпедировать государственность. И госслужащие должны это ясно осознавать. Мне говорят: если в финале будут Порошенко и Тимошенко, и победит Порошенко — Тимошенко сделает майдан. И наоборот: если победит Тимошенко, Порошенко выведет людей на улицу. А я отвечаю этим фантазерам, что в случае какого-то из этих сценариев наше государство окажется под огромным риском», — заявил Аваков.

По словам министра, его функция как главы МВД заключается в том, чтобы не допустить на выборах системных нарушений, из-за которых могут начаться протесты.

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Если гражданин поддержал проигравшего в итоге кандидата, находясь в меньшинстве по сравнению с другими избирателями, то он «хорошо подумает» перед тем, как идти на митинг, сказал Аваков. При этом если человек убежден, что победу у его кандидата «украли», то он с большой вероятностью присоединится к протесту, добавил он.

«Но если на протест идут правые радикалы или левые радикалы, или просто идиоты, или нанятые кем-то люди, которые опираются не на системные нарушения, а просто на то, что им кто-то не нравится или платит, вряд ли вам захочется быть в их компании», — утверждает министр.

При этом Аваков убежден, что в ходе выборов будет много «нанятых радикалов».

«У Нацполиции и Нацгвардии достаточно сил, чтобы на корню пресечь ситуацию, связанную с действиями крайних радикалов, дестабилизаторов. Не народного гнева, какой мы видели в 14-м году (“евромайдан” — ред.), на это у полиции нет (и не должно быть) сил реагировать», — констатировал он, пообещав сделать все зависящее от него, «чтобы выборы прошли прозрачно и честно».

Выборы президента пройдут на Украине 31 марта. Предвыборная кампания началась 31 декабря, в тот же день началось выдвижение кандидатов и подача документов в ЦИК для регистрации. После подачи пакета документов у Центризбиркома есть пять дней для рассмотрения и регистрации. По последним данным, комиссия зарегистрировала уже более 20 кандидатов.