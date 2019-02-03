Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Толкнувший Скабееву депутат Береза понял, что Кадыров не шутил
Находка на краю Солнечной системы потрясла ученых
Что будет, если плохо чистить зубы: импотенция и другие проблемы
55-летнего Джонни Деппа «состарили» для новой роли: первое фото
Женщина рассказала, как расплатилась с четырьмя ипотеками
Российские приложения на смартфонах хотят сделать обязательными ФАС выдвинула идею, чтобы во всех, продающихся в России смартфонах были предустановлены отечественные браузер
Почему силовики уничтожают «клан Арашуковых»
Почему Ту-22 под Мурманском разорвало как картонку
Реакция Госдумы на "царь-квартиру" главы "Газпрома"
Россия и Китай раскусили уловку Гуайдо - эксперт
Суперкамбэк в финале! Россия — чемпион мира
Сборная России вышла в финальную стадию Кубка Дэвиса
Миддлтон приехала на день рождения матери в платье за 178 тысяч
Веру Брежневу не смогли отличить от ее подруг-моделей
Заброшенным постам ДПС нашли новое применение
Kia Rio стал почти внедорожником (наконец-то)
Арендаторы ужаснули семью оставленным после себя «порядком»
5 признаков быта СССР, которых больше нет нигде
Фоторепортажи
8Ниагарский водопад замерз из-за морозов
10Остов сокровищ: что нашли греки на затонувших кораблях
04:14 (мск), источник: РИА Новости

Аваков пообещал подавить новый Майдан

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что правоохранительные органы страны не допустят нового Майдана на предстоящих президентских выборах, об этом он сказал в интервью изданию «Левый берег».

Источник: РИА Новости

«Кандидаты должны понимать, что в своей отчаянной борьбе они не должны торпедировать государственность. И госслужащие должны это ясно осознавать. Мне говорят: если в финале будут Порошенко и Тимошенко, и победит Порошенко — Тимошенко сделает майдан. И наоборот: если победит Тимошенко, Порошенко выведет людей на улицу. А я отвечаю этим фантазерам, что в случае какого-то из этих сценариев наше государство окажется под огромным риском», — заявил Аваков.

По словам министра, его функция как главы МВД заключается в том, чтобы не допустить на выборах системных нарушений, из-за которых могут начаться протесты.

Читайте также
Тимошенко назвала главную задачу для нового президента Украины

Если гражданин поддержал проигравшего в итоге кандидата, находясь в меньшинстве по сравнению с другими избирателями, то он «хорошо подумает» перед тем, как идти на митинг, сказал Аваков. При этом если человек убежден, что победу у его кандидата «украли», то он с большой вероятностью присоединится к протесту, добавил он.

«Но если на протест идут правые радикалы или левые радикалы, или просто идиоты, или нанятые кем-то люди, которые опираются не на системные нарушения, а просто на то, что им кто-то не нравится или платит, вряд ли вам захочется быть в их компании», — утверждает министр.

При этом Аваков убежден, что в ходе выборов будет много «нанятых радикалов».

«У Нацполиции и Нацгвардии достаточно сил, чтобы на корню пресечь ситуацию, связанную с действиями крайних радикалов, дестабилизаторов. Не народного гнева, какой мы видели в 14-м году (“евромайдан” — ред.), на это у полиции нет (и не должно быть) сил реагировать», — констатировал он, пообещав сделать все зависящее от него, «чтобы выборы прошли прозрачно и честно».

Выборы президента пройдут на Украине 31 марта. Предвыборная кампания началась 31 декабря, в тот же день началось выдвижение кандидатов и подача документов в ЦИК для регистрации. После подачи пакета документов у Центризбиркома есть пять дней для рассмотрения и регистрации. По последним данным, комиссия зарегистрировала уже более 20 кандидатов.

Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Протесты привели к государственному перевороту.

 Западные читатели отреагировали на перехват Су-27 истребителя НАТО
Роскошный спа-курорт семьи Арашуковых сняли на видео
Мэй вернется в Брюссель, чтобы изменить сделку по Brexit
Коалиция США нанесла удар по сирийским военным
Зашла за паспортом: экс-мэра Тулы поймали на Кипре
Собчак назвала причину конфликта с Волочковой
В Страсбурге отказались вернуть России взнос в СЕ
Кот прервал матч Английской премьер-лиги
Ученым США запретили сотрудничать с Россией
Спорт
Суперкамбэк в финале! Россия — чемпион мира Наша сборная одержала волевую победу в финале чемпионата мира по хоккею с мячом (6:5 ОТ) над Швецией
Hi-Tech
В Антарктиде нашли гигантскую пещеру размером с Манхэттен Таинственный объект находится там, где раньше было около 14 миллиардов тонн льда.
Авто
В 2009 году «Ниве» хотели внедрить квадратные фары (фото) 10 лет назад АВТОВАЗ работал над глубоким обновлением «Нивы», которое включало любопытный рестайлинг
Кино
Умерла актриса фильмов «Операция „Ы“» и «Дети Дон-Кихота» Валентина Березуцкая скончалась на 87-м году жизни
Недвижимость
Женщина рассказала, как расплатилась с четырьмя ипотеками
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
Брюс Уиллис останется без роскошного поместья
Можно ли не платить за антенну, если ей не пользуешься?
Дети
Константин Хабенский стал многодетным отцом Жена актера родила дочь
Леди
Очень страшно: 5 видов обуви, которые травмируют твои ноги Для большинства женщин красота важнее здоровья, поэтому остаются популярными туфли на высоком каблуке
Все о ремонте
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Минималистичный интерьер с элементами поп-арта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь