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07:40 (мск), источник: ТАСС

Конгрессмен Тулси Габбард официально вступила в борьбу за пост президента США

Политик также призвала «дать отпор» действующей администрации.

Источник: AP 2019

НЬЮ-ЙОРК, 3 февраля. /ТАСС/. Член Палаты представителей американского Конгресса Тулси Габбард (демократ от штата Гавайи) заявила в субботу о вступлении в борьбу за пост президента США на выборах 2020 года. Выступление законодателя в городе Гонолулу (штат Гавайи) транслировалось в ее Twitter.

Против смены режимов

«Мы должны дать отпор действующей администрации, которая утверждает, что верит в лозунг “Америка прежде всего”, однако продает наших солдат, наше оружие и интересы той стране, которая больше заплатит», — сказала Габбард. Она подчеркнула, что намерена противодействовать «политикам от обеих партий», которые «раздумывают о том, какие новые войны развязать и где должны начать погибать люди».

«Президент [США Дональд] Трамп во время своей кампании выступал против войн с целью смены режимов, однако теперь он исполняет желания неоконсерваторов, которые его окружают. Он призывает к войнам с целью смены режимов, против которых, он якобы выступал, на этот раз — в Венесуэле и в Иране», — сказала она.

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«Каждый доллар, который мы тратим на войны с целью смены режимов или на новую холодную войну, на эту ядерную гонку вооружений, это доллар из нашего кармана», — подчеркнула законодатель. Она отметила, что эти средства «следует расходовать на удовлетворение настоящих, насущных нужд» жителей США.

На грани ядерной войны

Законодатель напомнила об имевшем место в январе 2018 года ложном оповещении о приближающейся к Гавайским островам ракете, которое вызвало массовую панику среди местных жителей. «В то время, как могущественные политики бьют в барабаны войны и нагнетают напряженность между США и ядерными державами, такими как Россия и Китай, передовая линия приблизилась к нашему порогу. Потому что мы находимся на грани ядерной войны», — констатировала она.

Габбард отметила, что, став президентом США, «будет работать над тем, чтобы прекратить новую холодную войну» и уменьшить опасность ядерного конфликта.

Законодатель заявила, что намерена выстраивать взаимодействие с другими государствами «на основе сотрудничества, а не конфликта».

«Я найду мужество, чтобы встречаться как с друзьями, так и с противниками в интересах мира и нашей национальной безопасности, — подчеркнула член Конгресса. — Поскольку, если у нас не хватит мужества для встреч с теми, с кем мы не соглашаемся, то единственная альтернатива — это война».

Габбард 11 января заявила, что намерена баллотироваться в президенты на выборах 2020 года, однако об официальном вступлении в гонку объявила только сейчас. Законодатель, в течение двух лет проходившая военную службу в Ираке, входит в состав комитета по иностранным делам нижней палаты Конгресса. Габбард принципиально выступает против военного вмешательства Вашингтона в дела суверенных государств и в 2017 году подверглась резкой критике в США за встречу с президентом Сирии Башаром Асадом.

О предстоящих выборах президента США

Ранее о намерении баллотироваться на высший административный пост США объявили уже ряд демократов. В их числе сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер, сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд, мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Баттигиг, а также бывший мэр американского города Сан-Антонио (штат Техас) Джулиан Кастро, занимавший пост министра жилищного строительства и городского развития в администрации Барака Обамы.

Среди вероятных претендентов на пост президента эксперты называют бывшего вице-президента США Джо Байдена, экс-конгрессмена Бето О’Рурка, сенатора от Миннесоты Эми Клобушар.

Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании пройдут в штате Айова в начале февраля 2020 года. Съезд Демократической партии, на котором будет официально выдвинут кандидат на пост президента, состоится с 13 по 16 июля 2020 года. На право принять у себя съезд претендуют Майами-Бич (штат Флорида), Милуоки (штат Висконсин) и Хьюстон (штат Техас). Республиканцы проведут свой съезд в августе 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

59-е выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.

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