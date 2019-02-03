Конгрессмен Тулси Габбард официально вступила в борьбу за пост президента США
Политик также призвала «дать отпор» действующей администрации.
Политик также призвала «дать отпор» действующей администрации.
Против смены режимов
«Мы должны дать отпор действующей администрации, которая утверждает, что верит в лозунг “Америка прежде всего”, однако продает наших солдат, наше оружие и интересы той стране, которая больше заплатит», — сказала Габбард. Она подчеркнула, что намерена противодействовать «политикам от обеих партий», которые «раздумывают о том, какие новые войны развязать и где должны начать погибать люди».
«Президент [США Дональд] Трамп во время своей кампании выступал против войн с целью смены режимов, однако теперь он исполняет желания неоконсерваторов, которые его окружают. Он призывает к войнам с целью смены режимов, против которых, он якобы выступал, на этот раз — в Венесуэле и в Иране», — сказала она.
«Каждый доллар, который мы тратим на войны с целью смены режимов или на новую холодную войну, на эту ядерную гонку вооружений, это доллар из нашего кармана», — подчеркнула законодатель. Она отметила, что эти средства «следует расходовать на удовлетворение настоящих, насущных нужд» жителей США.
На грани ядерной войны
Законодатель напомнила об имевшем место в январе 2018 года ложном оповещении о приближающейся к Гавайским островам ракете, которое вызвало массовую панику среди местных жителей. «В то время, как могущественные политики бьют в барабаны войны и нагнетают напряженность между США и ядерными державами, такими как Россия и Китай, передовая линия приблизилась к нашему порогу. Потому что мы находимся на грани ядерной войны», — констатировала она.
Габбард отметила, что, став президентом США, «будет работать над тем, чтобы прекратить новую холодную войну» и уменьшить опасность ядерного конфликта.
«Я найду мужество, чтобы встречаться как с друзьями, так и с противниками в интересах мира и нашей национальной безопасности, — подчеркнула член Конгресса. — Поскольку, если у нас не хватит мужества для встреч с теми, с кем мы не соглашаемся, то единственная альтернатива — это война».
Габбард 11 января заявила, что намерена баллотироваться в президенты на выборах 2020 года, однако об официальном вступлении в гонку объявила только сейчас. Законодатель, в течение двух лет проходившая военную службу в Ираке, входит в состав комитета по иностранным делам нижней палаты Конгресса. Габбард принципиально выступает против военного вмешательства Вашингтона в дела суверенных государств и в 2017 году подверглась резкой критике в США за встречу с президентом Сирии Башаром Асадом.
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