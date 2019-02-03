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11:29 (мск), источник: ТАСС

СМИ: шоумен Зеленский готов вести переговоры с Путиным, если станет президентом Украины

КИЕВ, 3 февраля. /ТАСС/ — По данным газеты «Страна», кандидата на выборах украинского лидера сообщил об этом на встрече с западными послами.

Источник: РИА "Новости"

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский на встрече с западными дипломатами якобы сообщил, что готов вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, если победит на выборах.

Как утверждает издание «Страна» со ссылкой на свои дипломатические источники, в ходе встречи на Зеленского оказывала давление посол Франции Изабель Дюмон с вопросом о решениях проблемы Донбасса.

«Ответами на этот и другие вопросы он всех расстроил и даже обескуражил. Когда он сказал, что намерен сесть за стол переговоров с Путиным, послы у него спросили — не боится ли он, что администрацию президента после этого сожгут радикалы?», — говорится в статье.
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Выборы президента Украины запланированы на 31 марта. Сейчас Центральная избирательная комиссия ведет прием заявлений для регистрации кандидатов на пост президента. Этот этап кампании завершается 3 февраля. Зарегистрировано уже 26 кандидатов.

По данным последних соцопросов, президентский рейтинг возглавляет Зеленский, второе и третье места делят, по разным опросам, глава «Батькивщины» Юлия Тимошенко и действующий президент Петр Порошенко, за ними следует лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко. Анатолий Гриценко замыкает пятерку лидеров.

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