СМИ: шоумен Зеленский готов вести переговоры с Путиным, если станет президентом Украины

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский на встрече с западными дипломатами якобы сообщил, что готов вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, если победит на выборах.

Как утверждает издание « Страна » со ссылкой на свои дипломатические источники, в ходе встречи на Зеленского оказывала давление посол Франции Изабель Дюмон с вопросом о решениях проблемы Донбасса.