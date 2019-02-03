В РПЦ назвали «жалким зрелищем» церемонию интронизации Епифания в Киеве

Источник: Администрация Президента Украины / Николай Лазарен

Невысокий уровень гостей на церемонии возведения на престол главы новой церковной структуры на Украине говорит о том, что поместные православные церкви мира не поддержали решение Константинополя по ее учреждению. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, священник Александр Волков.

Жалкое зрелище. Константинопольский патриархат остался в полном одиночестве со своей клонированной «овечкой Долли». После прошедших в Москве торжеств [по случаю 10-й годовщины интронизации патриарха Кирилла] это одиночество воспринимается совершенно однозначно: никому в мировом православии не нужен раскол.

Ранее в воскресенье в Киеве в Софийском соборе состоялась торжественная литургия по случаю возведения в сан предстоятеля так называемой Православной церкви Украины митрополита Епифания.

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На мероприятии присутствовали президент Украины Петр Порошенко, представители правительства, иностранные делегации. Церковное сообщество было представлено примерно 60 епископами, в том числе иерархами Константинопольского патриархата.

Религиозное событие не вызвало ажиотажа среди обычных граждан — Софийская площадь перед собором оставалась практически пустой.

15 декабря 2018 года в Киеве под руководством представителей Константинопольского патриарха и при непосредственном участии президента Украины собрался так называемый объединительный собор двух неканонических религиозных организаций: «Киевского патриархата» и «Украинской автокефальной православной церкви». Подписи иерархов Константинопольской церкви под томосом (церковным указом) об автокефалии для новой церковной структуры Украины были поставлены 9 января. Русская православная церковь считает и томос об автокефалии, и «объединительный собор» в Киеве канонически ничтожными. Из-за поддержки Константинопольским патриархатом украинских раскольников в октябре 2017 года Московский патриархат разорвал молитвенное общение с ним.